O maior impacto financeiro está previsto para a companhia American Airlines, que pode perder entre 136 e 354 milhões de dólares em lucros

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A suspensão dos voos em todo o território dos Estados Unidos pode custar mais de 1 bilhão de dólares (908 milhões de euros) às companhias aéreas do país, o que representa mais um golpe em suas finanças, somado aos altos custos decorrentes do aumento do preço do combustível.

O maior impacto financeiro está previsto para a American Airlines, que pode perder entre 136 e 354 milhões de dólares (123 e 321 milhões de euros) em lucros, segundo dados da empresa Raymond James, divulgados pela 'Bloomberg'.

Em seguida, viriam a Delta Air Lines, com um custo entre 94 e 244 milhões de dólares (85 e 221 milhões de euros), e a United Airlines, entre 88 e 229 milhões de dólares (80 e 208 milhões de euros).

Além disso, as perdas podem ser especialmente graves para as companhias aéreas com dificuldades financeiras, como a JetBlue e a Frontier, que apresentam balanços mais frágeis e menos margem para absorver despesas inesperadas.

No total, quase 19.400 voos com destino ou origem nos Estados Unidos foram cancelados ou nem chegaram a ser operados entre a última sexta-feira e a manhã desta segunda-feira, o que representa cerca de 18% dos voos programados.

Mais uma vez, a American foi a companhia com o maior número de voos afetados entre as principais companhias aéreas americanas, com 5.888, o que representa cerca de 23% de sua programação.

Trump se distancia da crise nos aeroportos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se distanciou nesta segunda-feira dos problemas na Administração Federal de Aviação (FAA) que, na sexta-feira, causaram atrasos e o cancelamento de mais de 9.000 voos, afirmando que não assume qualquer responsabilidade e defendendo a atuação das autoridades, a começar pelo secretário de Transportes, Sean Duffy.

"Não assumo nenhuma responsabilidade. O secretário Duffy fez um trabalho excelente. Eles agiram de maneira extraordinária. Todos ficaram a salvo", afirmou o presidente norte-americano em declarações antes de iniciar uma viagem pela Ásia que o levará à cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na China, onde está prevista uma reunião trilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin.

Dessa forma, ele ressaltou que, apesar da crise, "ninguém ficou ferido", "não houve acidentes" e "não aconteceu absolutamente nada", para, em seguida, atribuir a crise a equipamentos "muito antigos" que sofreram uma "falha", por isso, apontou o dedo ao governo anterior liderado por Joe Biden.

"A única responsabilidade que deveria ser exigida é por não ter feito isso nos últimos 40 anos. Este é um sistema que provavelmente tem uma idade média de 50 anos, e já informei o Congresso", afirmou, insistindo na necessidade de mais recursos para renovar os equipamentos.

De fato, Trump observou que a liberação desses recursos após o incidente ocorrido na sexta-feira é "a única coisa positiva que pode resultar" da crise.

Em suas explicações, o líder norte-americano atribuiu a situação aos "equipamentos antigos e defeituosos" de "55 anos" que falharam. "Não gosto de culpar ninguém, mas o governo de Joe Biden conectou muito cobre à fibra óptica, e o cobre - se vocês entendem alguma coisa de engenharia elétrica - não pode ser conectado à fibra óptica. Portanto, desperdiçou-se muito dinheiro", afirmou.

Trump enfatizou, assim, que seu plano consiste em "explodi-los e substituí-los por equipamentos novos". "Podemos fazer tudo ao mesmo tempo, sem quase nenhuma dificuldade. É isso que estamos fazendo, mas precisamos de financiamento para levar isso adiante", ressaltou.

"O que vocês viram na sexta-feira foi um equipamento muito, muito antigo que sofreu uma falha grave", resumiu ele sobre a falha no sistema que levou ao cancelamento de todos os voos em todos os aeroportos dos Estados Unidos, alegando "circunstâncias extraordinárias e motivos de segurança", durante algumas horas na última sexta-feira.