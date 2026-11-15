Milei anuncia que pretende disputar a reeleição à Presidência da Argentina em 2027

Declaração foi festa neste sábado (14), em evento na Casa Rosa, após questionamentos sobre os seus planos políticos para o futuro

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O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou neste sábado (14) que pretende disputar a reeleição em 2027. A declaração foi feita durante um evento na Casa Rosada, em meio a questionamentos sobre seus planos políticos para o próximo pleito.

"Isso é para aqueles que dizem ter dúvidas de que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição", afirmou o presidente argentino.

Ao defender os resultados de seu governo, Milei lembrou que, quando chegou ao poder, a Argentina comercializava com apenas 10% dos países do mundo. "Hoje, já abrimos mais de 500 mercados e comercializamos com 30% do planeta", destacou. Segundo ele, a meta é ampliar essa participação para 90% até 2031.

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O presidente também citou os avanços nas negociações comerciais com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), Singapura e Estados Unidos, além das tratativas para a entrada da Argentina no bloco transpacífico.

Milei prometeu ainda continuar reduzindo impostos e afirmou que, caso o cenário-base se concretize, seu governo poderá devolver aos argentinos US$ 500 bilhões em tributos, valor que comparou ao estoque da dívida do país.

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"Vejam só quanta coisa ainda temos a fazer para tornar a Argentina grande novamente!", concluiu, em uma alusão à frase lema de Donald Trump de "fazer a América grande de novo".