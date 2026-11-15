Lula defende que Brasil exporte conhecimento e tecnologia e volta a criticar tarifaço dos EUA

Ao invés de a gente ficar chorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros, disse Lula

por Estadão Conteúdo
Lula defende que Brasil exporte conhecimento e tecnologia e volta a criticar tarifaço dos EUA
Declaração de Lula foi feita em encontro com a sociedade civil durante a COP31 - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo, em declaração à imprensa, em Manila, nas Filipinas, a necessidade de o Brasil deixar de ser uma nação "eternamente em desenvolvimento" e passe a figurar entre os países desenvolvidos. Para isso, o petista destacou a importância de investimentos em ciência, tecnologia e na chamada indústria digital.

Citando setores como os minerais críticos e terras raras, Lula mencionou que não deseja ver o Brasil comercializando apenas matérias-primas brutas, mas sim produzindo baterias e chips.

"O Brasil não quer ser mais exportador de matéria-prima, de commodities, o Brasil quer ser exportador de conhecimento e de inteligência. E o Brasil tem potencial para dar esse salto de qualidade", disse Lula em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Críticas ao tarifaço

Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.

"Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para a gente vender", disse Lula, citando que houve queda nas exportações aos EUA, mas crescimento nas vendas a nações como China, Vietnã, Indonésia e Alemanha.

Sobre as Filipinas, o presidente brasileiro destacou que já há uma parceria forte com o Brasil em setores como Defesa e Agricultura e que é "resolver nossas pendências" para ampliar ainda mais essa corrente de comércio. Lula também citou que, além de ampliar o comércio com a Ásia, o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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