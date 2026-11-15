Exército israelense afirma ter matado um alto comandante do Hamas em Gaza

O exército afirmou ter mirado outros militantes do Hamas no ataque de domingo, mas não forneceu detalhes adicionais

por Estadão Conteúdo
Exército israelense afirma ter matado um alto comandante do Hamas em Gaza
Vista da destruição causada ao longo da ofensiva israelense no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza - JEHAD ALSHRAFI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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Israel afirmou neste domingo ter matado um alto comandante do Hamas em um ataque aéreo no sul de Gaza. Uma declaração do Hamas confirmou a morte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante da Brigada de Rafah do grupo, e informou que um funeral seria realizado para ele mais tarde no mesmo dia.

O exército israelense disse que Abu Younis foi morto em um ataque logo após a meia-noite de sábado. Segundo o exército, ele estava trabalhando para fortalecer o Hamas e dirigindo planos "para avançar e realizar ataques terroristas". Dois meses antes, seu antecessor também foi morto em um ataque israelense.

O exército afirmou ter mirado outros militantes do Hamas no ataque de domingo, mas não forneceu detalhes adicionais.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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