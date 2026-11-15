Exército israelense afirma ter matado um alto comandante do Hamas em Gaza

O exército afirmou ter mirado outros militantes do Hamas no ataque de domingo, mas não forneceu detalhes adicionais

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Israel afirmou neste domingo ter matado um alto comandante do Hamas em um ataque aéreo no sul de Gaza. Uma declaração do Hamas confirmou a morte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante da Brigada de Rafah do grupo, e informou que um funeral seria realizado para ele mais tarde no mesmo dia.

O exército israelense disse que Abu Younis foi morto em um ataque logo após a meia-noite de sábado. Segundo o exército, ele estava trabalhando para fortalecer o Hamas e dirigindo planos "para avançar e realizar ataques terroristas". Dois meses antes, seu antecessor também foi morto em um ataque israelense.

O exército afirmou ter mirado outros militantes do Hamas no ataque de domingo, mas não forneceu detalhes adicionais.

