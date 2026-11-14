Papa pede, dos Andes, que abramos os olhos para o sofrimento daqueles que "são obrigados a abandonar sua pátria"

Na Catedral de Santa Maria de Chiclayo, onde foi bispo, o Papa presidiu a cerimônia de coroação da Imaculada. Lá, ele confiou à Virgem sua vida

O Papa Leão XIV pediu neste sábado, 14, que "abramos os olhos diante de tantas situações dolorosas", entre elas "o sofrimento daqueles que se veem obrigados a abandonar sua pátria em busca de um futuro melhor, para si mesmos e para seus entes queridos, nas grandes cidades do litoral", durante a missa que presidiu na esplanada de Santa Cruz de Succhabamba, nos Andes peruanos, no quarto dia de sua viagem apostólica ao Peru, que também incluiu a coroação da Imaculada em Chiclayo.

Sua recepção na localidade de Santa Cruz foi acompanhada por vivas e cânticos. Um deles, segundo o "Vatican News", o portal de notícias do Vaticano, dizia: "A adversidade não pode com você, por isso você volta hoje, amigo", uma frase que evidenciou o sentimento de proximidade que os peruanos nutrem pelo Pontífice, que foi bispo de Chiclayo entre 2015 e 2023.

Em sua homilia, partindo da parábola da viúva e do juiz, o Pontífice destacou que o apelo da viúva, "faz-me justiça diante do meu adversário", "infelizmente ainda ressoa hoje, sem ser ouvida, nos lábios de tantos homens e tantas mulheres", o que ele qualificou como "motivo de grande preocupação, tanto para a Igreja quanto para a sociedade".

Além da migração, ele citou "as dificuldades de renovação geracional ligadas ao fenômeno da baixa natalidade, que esvaziam as cidades" e "o desafio da distribuição equitativa dos benefícios decorrentes dos recursos da terra".

Diante dessas dificuldades, o Papa alertou que "pode-se ter a tentação de ceder ao desânimo, ao ressentimento ou até mesmo à violência, mas esse nunca será o caminho do progresso e da paz".

Leão XIV defendeu que "existe um vínculo estreito entre fé, oração e ação" e que "onde há fé, há oração, e onde há oração, há capacidade de compromisso com os outros". Ele disse aos fiéis que "é a fé que os torna grandes em suas aspirações e em seus projetos" e elogiou aqueles que, "com engenho e espírito empreendedor, se esforçam para proporcionar trabalho digno às pessoas: camponeses, comerciantes, pequenos empresários", em prol de "autênticos modelos de desenvolvimento humano integral"

O Pontífice descreveu a região como "uma terra de raízes andinas, onde floresceu o Império Inca, e berço de uma profunda fé cristã", e assegurou que "a fé nos Andes cresceu de forma simples e genuína", com uma semente do Evangelho que "nunca deixou de germinar e dar frutos, de maneira discreta, longe dos aplausos e dos grandes reconhecimentos". Ele agradeceu o trabalho dos missionários, catequistas e leigos, aos quais reconheceu que, "sem eles, a evangelização teria sido muito difícil nessas regiões remotas".

"O Senhor conhece os caminhos que vocês percorrem, as fadigas, as preocupações, os desafios que enfrentam; compreende a esperança dos jovens, inspira a sabedoria dos idosos e não os abandona", disse o Pontífice aos presentes. Antes da bênção, em algumas palavras espontâneas, ele afirmou saber que "se Jesus decidir vir a Santa Cruz, encontrará a fé".

Pela manhã, na Catedral de Santa Maria de Chiclayo, onde foi bispo, o Papa presidiu a cerimônia de coroação da Imaculada. Lá, ele confiou à Virgem sua vida e seu ministério como Sucessor de Pedro e disse que "uma criança indefesa é a resposta que Deus dá à humanidade mergulhada nas trevas, mas ansiosa por unidade e reconciliação".

Ele convidou os fiéis a continuarem caminhando "todos juntos, como uma única família de Deus" e concluiu com uma oração para que sejam "construtores da paz e da reconciliação, servos do Reino de Deus e dos irmãos".