Falha em cabo de comunicação causou caos aéreo nos EUA

O chefe da Administração Federal de Aviação, Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético

por Estadão Conteúdo
Falha em cabo de comunicação causou caos aéreo nos EUA
As operações aéreas nos EUA foram retomadas na noite de sexta-feira, 13, após o encerramento das restrições temporárias - RYAN MURPHY

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A decisão de suspender os voos nos Estados Unidos na sexta-feira 13, foi tomada após a substituição de um cabo de comunicação sobrecarregar partes do sistema que permite a comunicação de dados com as aeronaves. A causa da paralisação do tráfego aéreo no país, que afetou milhares de voos, foi divulgada em uma coletiva de imprensa em Washington neste sábado, 14.

O chefe da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético como razão do problema e que o tráfego aéreo deve ser completamente restabelecido até o fim de domingo, 15.

Segundo Bedford, as companhias aéreas "ainda registrarão atrasos e cancelamentos", mas o "pior já passou".

Segundo as autoridades americanas, a troca de um cabo de comunicação de cobre por fibra óptica levou à falha em um roteador, prejudicando a comunicação de dados com os aviões.

O problema específico ocorrido durante a atualização - realizada no que o secretário de Transportes, Sean Duffy, descreveu como uma instalação "remota" - ainda não foi identificado, afirmou ele na mesma coletiva de imprensa. A empresa contratada para executar o serviço foi a L3Harris, que presta serviços à FAA há décadas, disse ele.

"Estamos tentando determinar se houve incompetência" - referindo-se à instalação dessa atualização - "ou se eles instalaram um roteador defeituoso", declarou Duffy. E acrescentou: "Ainda não definimos qual foi a falha".

Interrupção

Mesmo com o retorno do sistema na noite de sexta-feira, os efeitos da interrupção foram amplos e persistiram neste sábado, 14.

Viajantes nos Estados Unidos e em outros lugares ainda enfrentavam atrasos e cancelamentos neste sábado, enquanto companhias aéreas e aeroportos tentavam se recuperar da paralisação das operações - determinada no dia anterior - que interrompeu o tráfego aéreo por horas.

Mais de 8,2 mil voos - o que representa mais de 31% do total programado para sexta-feira - foram cancelados em todo o país, segundo a Cirium, uma empresa de dados sobre aviação; ainda assim, alguns voos internacionais receberam autorização para decolar.

Retomada

A retomada dos voos ainda não foi completamente estabilizada. Mais de 3 mil voos programados para sábado foram cancelados, informou a Cirium. No Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago foi determinada a suspensão das operações em solo para voos da United Airlines.

Especialistas em aviação afirmaram que pode levar dias para que a programação retorne à normalidade após uma paralisação dessa magnitude.

Em resposta ao problema, o secretário de Transportes dos EUA pediu que os congressistas fornecessem mais verba ao departamento com o intuito de evitar novas falhas. Para modernizar instalações e tecnologias de controle de tráfego aéreo obsoletas, ele solicitou mais US$ 50 bilhões ao Congresso - controlado pelos republicanos -, que, no ano passado, havia aprovado US$ 12,5 bilhões para o projeto.

A paralisação em âmbito nacional foi a primeira desde janeiro de 2023, quando outro sistema computacional fundamental da FAA - que envia avisos aos pilotos - apresentou falha, e a segunda desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

Recomendações da Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste sábado (14) que, no monitoramento realizado desde o início da paralisação dos voos no território norte-americano até as 14h deste sábado, dos 29 voos programados para os EUA, sete foram cancelados e 14 partiram com atraso.

As operações aéreas nos EUA foram retomadas na noite de sexta-feira, 13, após o encerramento das restrições temporárias às decolagens nos aeroportos daquele país. A agência segue acompanhando, neste sábado, a programação dos voos entre o Brasil e os EUA.

Orientações aos passageiros

A Anac orienta os passageiros com viagem programada a consultar a companhia aérea para confirmar a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.

"As empresas aéreas devem comunicar imediatamente os atrasos, os cancelamentos e as interrupções do serviço. Em caso de atraso, devem manter os passageiros frequentemente informados sobre a previsão de partida", diz a autarquia.

Segundo a Anac, a empresa aérea deve oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a interrupção do serviço. Quando o tempo de espera superar duas horas, a companhia aérea deve oferecer gratuitamente alimentação adequada, por meio de crédito para alimentação, refeição ou solução equivalente.

Em caso de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha do passageiro, reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.

A reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um voo cuja data e horário sejam os mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido. Se essa alternativa não for conveniente, o passageiro pode optar por um voo da própria empresa, em data e horário de sua conveniência, dentro do prazo de validade restante da passagem.

Caso não haja solução, o passageiro pode registrar uma reclamação na plataforma da Anac.

 
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