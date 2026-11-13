Suspensão de decolagens foi emergência determinada por 'excesso de cautela', diz Mullin

A medida durou cerca de 4 horas e provocou atrasos em mais de 10 mil voos e o cancelamento de cerca de 1.700, segundo dados do site de monitoramento

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A suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13, foi determinada "por excesso de cautela", afirmou o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, em coletiva de imprensa após ser anunciado a retomada das decolagens. Ele ainda garantiu que "em nenhum momento houve vidas em risco".

A medida durou cerca de 4 horas e provocou atrasos em mais de 10 mil voos e o cancelamento de cerca de 1.700, segundo dados do site de monitoramento FlightAware registrados até as 18h no horário da costa leste americana (20h no horário de Brasília).

Durante a coletiva, o secretários de Transportes Unidos, Sean Duffy foi questionado se poderiam garantir com "100% de certeza" que a falha que provocou a suspensão das decolagens no país não havia sido causada por um ataque cibernético ou por uma inteligência artificial fora de controle.

"Não há nada de certo neste momento", respondeu Mullin. "Não parece ser o caso."

Mais cedo, Mullin já tinha afirmado que não havia indícios de ataque terrorista ou ação criminosa, mas reconheceu que o governo ainda desconhece a causa do problema.

O que teria provocado a falha?

Segundo Duffy, problema estava relacionado à sobrecarga de equipamentos antigos. "A solução que encontramos nos dá uma indicação bastante clara de que a falha ocorreu em uma rede antiga", afirmou o secretário de Transportes. Ele também pediu que o Congresso aprove a liberação de dinheiro para investir nos projetos para modernizar o sistema.

"É uma emergência, eu quero que o Congresso nos de um financiamento de emergência. Isso é uma coisa dos dois partidos, é dos EUA. Eu preciso de 50 bilhões de dólares. O presidente Trump é um construtor, ele vai construir essa rede mais sofisticada. Mas o presidente não pode dar, a menos que o Congresso dê".

A FAA começou recentemente a incorporar uma ferramenta de inteligência artificial ao sistema de controle de tráfego aéreo, mas não há confirmação de qualquer relação entre a tecnologia e a falha desta sexta-feira.

Chamado SMART, sigla em inglês para Gestão Estratégica do Espaço Aéreo, Rotas e Trajetórias, o sistema foi desenvolvido pela empresa Air Space Intelligence (ASI), responsável por um contrato de US$ 875 milhões.

A ferramenta, destinada a ajudar controladores a evitar atrasos, passou por testes limitados no fim de setembro. Dois meses atrás foi apresentada aos aeroportos da região de Washington, D.C., em meio a problemas de comunicação que também impediram centenas de decolagens.

Naquela ocasião, a falha foi atribuída a um defeito em um circuito e ao rompimento acidental de uma linha de fibra óptica utilizada como comunicação de reserva.

A Microsoft também informou que não há indícios de relação entre a suspensão dos voos e uma falha global em seus serviços, da qual a empresa ainda está se recuperando.

Esta é a terceira suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nas últimas décadas. A primeira ocorreu em 11 de setembro de 2001, após os ataques terroristas em Nova York e Washington. A segunda foi registrada em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema da FAA utilizado para transmitir alertas de segurança aos pilotos interrompeu as partidas por cerca de 90 minutos.