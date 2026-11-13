Republicanos 'atordoados' tentam entender derrota nas eleições de meio de mandato nos EUA

Derrota ampliou maioria democrata no Congresso e provocou divergências entre republicanos sobre a condução do partido e a relação com Trump

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Abalados pelas derrotas nas eleições de meio de mandato nos EUA, republicanos tentam entender o que deu errado. O deputado Richard Hudson, da Carolina do Norte, presidente do braço de campanha do Partido Republicano na Câmara, disse que muitos eleitores foram às urnas para "enviar uma mensagem".

Eles citaram o custo alto da gasolina e de outros itens. Para Hudson, o erro foi não ter conseguido mostrar ao público que o partido se importava com esses problemas e com as pessoas.

Parlamentares admitem falhas na estratégia eleitoral

De volta a Washington pela primeira vez desde o revés eleitoral, parlamentares republicanos descreveram um clima de atordoamento. Embora reconheçam a dimensão da derrota, há pouca disposição para uma ruptura ampla com o presidente do país Donald Trump.

Em reuniões reservadas, discutiram as razões do resultado e passaram a avaliar como aprovar o máximo possível de sua agenda antes que os democratas assumam o controle da Câmara e do Senado em janeiro.

A frustração é grande entre republicanos que, depois de controlar a Casa Branca e o Congresso dois anos antes, passaram a ser vistos como desconectados dos eleitores. O senador Josh Hawley afirmou que o partido foi punido nas urnas por cortar gastos com saúde em áreas rurais e por "abandonar" conservadores antiaborto, os pobres e trabalhadores.

A deputada Lauren Boebert que aparece atrás do desafiante democrata em seu distrito, disse que o partido "fracassou" na experiência de governar. A deputada Virginia Foxx relatou irritação com previsões excessivamente otimistas antes da eleição e disse que alertou para o risco de derrota, mas não foi ouvida.

Partido debate rumos após perder mais de 40 cadeiras na Câmara

O presidente da Câmara, Mike Johnson, passou a reta final da campanha rejeitando a ideia de que o partido do presidente costuma sofrer em eleições de meio de mandato. Após o resultado, afirmou que os eleitores fizeram a "escolha errada". Nesse cenário, os democratas viraram mais de 40 cadeiras antes ocupadas por republicanos, abrindo caminho para uma maioria robusta.

Com a derrota, o partido agora debate que direção seguir, entre apelos por moderação e o impulso por posições mais duras para reanimar a base. Na Câmara, onde a maioria dos republicanos remanescentes representa distritos fortemente conservadores em que Trump segue popular, a escolha do deputado Jim Jordan, de Ohio, para liderar o grupo sinalizou uma postura mais combativa.

Jordan, cofundador do Freedom Caucus e aliado de Trump, tem histórico de confrontos com democratas a partir de seus cargos em comissões.

Senadores mantêm apoio a John Thune na liderança

No Senado, o tom foi menos beligerante. A discussão não era tanto se os republicanos manteriam John Thune, de Dakota do Sul, como líder, mas quando colocariam a liderança dele em votação. Hawley e outros conservadores tentaram adiar a eleição interna para considerar alternativas, mas ninguém se apresentou para enfrentar Thune, já criticado por Trump por não querer mudar regras do Senado para facilitar a aprovação de pautas conservadoras.

Depois de horas de conversa, o grupo acabou apoiando Thune sem nem mesmo uma votação formal por voz. O senador Bernie Moreno disse que o partido deixará "o líder ser o líder". Ele afirmou que também comandará o esforço para recuperar cadeiras em 2028.

Republicanos evitam romper com Trump após derrota

Um dos principais dilemas para os republicanos é como administrar a relação com Trump, cujas políticas comerciais e a guerra com o Irã teriam contribuído para as perdas. Ainda assim, não houve pressa em se afastar do presidente.

Na Câmara, republicanos, inclusive alguns críticos do governo, bloquearam amplamente uma tentativa de impeachment do secretário de Defesa, Pete Hegseth. Apenas o deputado Thomas Massie, do Kentucky, que impulsionou a medida com democratas, votou diferente e afirmou que o partido ainda não saiu do "feitiço" de Trump.

Ao mesmo tempo, surgiram sinais de que a influência do presidente tem limites. Poucos endossaram a alegação de Trump, em rede social, de que houve problemas na eleição. Ao reconhecer a derrota em uma disputa acirrada no Mississippi, a senadora Cindy Hyde-Smith disse que respeitaria a decisão dos eleitores. Outros republicanos publicaram fotos com democratas que os sucederão ou passarão a representar seus Estados, em gesto de unidade pós-eleitoral.

Já o deputado James Comer reagiu a alertas da Casa Branca de que investigações planejadas por democratas poderiam ser "criminalidade evidente". Ele defendeu que o Congresso tem papel de fiscalizar qualquer governo, independentemente do partido.

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