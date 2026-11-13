O que se sabe sobre a suspensão de decolagens em todos os aeroportos dos EUA

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de ataque terrorista ou ação criminosa

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A suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13, provocou atrasos em mais de 10 mil voos e o cancelamento de cerca de 1.700, segundo dados do site de monitoramento FlightAware registrados até as 18h no horário da costa leste americana (20h no horário de Brasília). As autoridades ainda investigam a origem da falha nas telecomunicações que levou à interrupção das operações aéreas.



O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de ataque terrorista ou ação criminosa, mas reconheceu que o governo ainda desconhece a causa do problema. A Administração Federal de Aviação (FAA) também não informou quando as operações serão normalizadas.

O que provocou a suspensão?

A causa da falha ainda não foi identificada. Segundo Mullin, as autoridades federais não suspeitam de uma ação criminosa, embora nenhuma possibilidade tenha sido descartada. "Isso não é outro 11 de setembro", afirmou o secretário. "Trata-se de uma falha nas telecomunicações."

Uma autoridade do Congresso, que falou sob condição de anonimato afirmou que o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e o Pentágono também não haviam identificado a origem da interrupção.

A falha pode estar relacionada à inteligência artificial?

A FAA começou recentemente a incorporar uma ferramenta de inteligência artificial ao sistema de controle de tráfego aéreo, mas não há confirmação de qualquer relação entre a tecnologia e a falha desta sexta-feira.

Chamado SMART, sigla em inglês para Gestão Estratégica do Espaço Aéreo, Rotas e Trajetórias, o sistema foi desenvolvido pela empresa Air Space Intelligence (ASI), responsável por um contrato de US$ 875 milhões.

A ferramenta, destinada a ajudar controladores a evitar atrasos, passou por testes limitados no fim de setembro. Dois meses atrás foi apresentada aos aeroportos da região de Washington, D.C., em meio a problemas de comunicação que também impediram centenas de decolagens.

Naquela ocasião, a falha foi atribuída a um defeito em um circuito e ao rompimento acidental de uma linha de fibra óptica utilizada como comunicação de reserva.

A Microsoft também informou que não há indícios de relação entre a suspensão dos voos e uma falha global em seus serviços, da qual a empresa ainda está se recuperando.

Quanto tempo deve durar a suspensão?

Não há previsão para a normalização das operações. Mullin afirmou que a solução não será imediata. "Isso não será resolvido e normalizado em uma hora. Vai levar algum tempo. Mas, mais uma vez, todos estão em segurança. Todos os voos estão contabilizados e não há qualquer motivo para a população sentir medo", declarou.

Até por volta das 18h no horário local (20h no horário de Brasília), mais de 10 mil voos registravam atrasos e cerca de 1.700 haviam sido cancelados nos Estados Unidos, segundo o FlightAware. As aeronaves que já estavam no ar puderam continuar até seus destinos e pousar normalmente, enquanto as decolagens permaneceram suspensas.

Esta é a terceira suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos nas últimas décadas. A primeira ocorreu em 11 de setembro de 2001, após os ataques terroristas em Nova York e Washington. A segunda foi registrada em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema da FAA utilizado para transmitir alertas de segurança aos pilotos interrompeu as partidas por cerca de 90 minutos.