Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço

Falha foi causada por um problema técnico durante atualização de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança mais recente na infraestrutura

por Estadão Conteúdo
Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço
Microsoft - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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A Microsoft informou nesta sexta-feira, 13, que corrigiu o problema que provocou a interrupção de seus serviços, mas que continua trabalhando para restabelecer o acesso de clientes e regiões que ainda enfrentam dificuldades. A companhia apontou em comunicado nas redes sociais que observa uma recuperação ampla e estabilidade em suas plataformas.

Segundo a companhia, a restauração foi realizada de forma gradual, com verificações de estabilidade em cada etapa, diante do volume de demanda. Após sanar e efetuar análise do problema, a Microsoft se comprometeu a divulgar relatório completo sobre o incidente.

Segundo a companhia, a falha foi causada por um problema técnico durante uma atualização anterior de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança mais recente na infraestrutura.

A empresa ressaltou que o incidente não teve relação com ataques cibernéticos ou inteligência artificial.

A pane começou na quinta-feira, 12, e afetou serviços do Microsoft 365, incluindo Outlook, Teams e Copilot, com relatos de falhas em diferentes regiões do mundo. Inicialmente, a empresa identificou uma carga elevada em parte de sua infraestrutura de rede, que provocava erros de conexão.

A interrupção atingiu usuários de 74 países e territórios, segundo o site de monitoramento Downdetector.

 

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Imagem de Estadão Conteúdo

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