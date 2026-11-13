Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço

Falha foi causada por um problema técnico durante atualização de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança mais recente na infraestrutura

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A Microsoft informou nesta sexta-feira, 13, que corrigiu o problema que provocou a interrupção de seus serviços, mas que continua trabalhando para restabelecer o acesso de clientes e regiões que ainda enfrentam dificuldades. A companhia apontou em comunicado nas redes sociais que observa uma recuperação ampla e estabilidade em suas plataformas.

Segundo a companhia, a restauração foi realizada de forma gradual, com verificações de estabilidade em cada etapa, diante do volume de demanda. Após sanar e efetuar análise do problema, a Microsoft se comprometeu a divulgar relatório completo sobre o incidente.

Segundo a companhia, a falha foi causada por um problema técnico durante uma atualização anterior de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança mais recente na infraestrutura.

A empresa ressaltou que o incidente não teve relação com ataques cibernéticos ou inteligência artificial.

A pane começou na quinta-feira, 12, e afetou serviços do Microsoft 365, incluindo Outlook, Teams e Copilot, com relatos de falhas em diferentes regiões do mundo. Inicialmente, a empresa identificou uma carga elevada em parte de sua infraestrutura de rede, que provocava erros de conexão.

A interrupção atingiu usuários de 74 países e territórios, segundo o site de monitoramento Downdetector.