Microsoft anuncia recuperação de serviços após pane mundial que durou mais de 14 horas

Falha técnica na infraestrutura de rede afetou Outlook, Teams e Copilot, além de provocar transtornos em empresas, órgãos públicos e companhias aéreas

por JC
Microsoft anuncia recuperação de serviços após pane mundial que durou mais de 14 horas
Microsoft - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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Uma pane mundial deixou serviços da Microsoft, como Outlook, Teams e Copilot, fora do ar por mais de 14 horas entre a tarde da quinta-feira (12) e esta sexta-feira (13). A empresa informou que corrigiu a causa da falha e que suas plataformas apresentam ampla recuperação e estabilidade, mas ainda trabalha para restabelecer o acesso de clientes e regiões que permanecem afetados.

A interrupção atingiu principalmente o Microsoft 365, pacote que reúne ferramentas e serviços da companhia. Também foram registrados problemas no OneDrive e no Microsoft Azure, plataforma de computação em nuvem da empresa.

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Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Microsoft esclareceu que o incidente foi provocado por uma falha técnica na infraestrutura de rede, sem relação com cibersegurança, inteligência artificial ou agentes.

Segundo a companhia, o problema teve origem em uma atualização anterior da capacidade da rede e se manifestou após uma mudança recente. A empresa afirmou ter corrigido a causa raiz e explicou que a retomada dos serviços está sendo feita gradualmente, com verificações de estabilidade em cada etapa.

“Lamentamos profundamente os transtornos que este incidente causou aos nossos clientes e parceiros. Reconhecemos a confiança que eles depositam em nossos serviços e levamos essa responsabilidade muito a sério”, declarou a Microsoft.

A empresa também informou que divulgará um relatório completo sobre a ocorrência assim que a análise do incidente for concluída.

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