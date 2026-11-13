EUA suspendem decolagens em todos os aeroportos após falha em sistema de comunicação

Secretário de Transportes, Sean Duffy, confirmou que o problema atinge todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo do país

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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) ordenou, nesta sexta-feira (13), a interrupção de todas as decolagens no território norte-americano. A decisão foi tomada após uma falha nos sistemas de comunicação utilizados pelos centros de controle de tráfego aéreo, que comprometeu o contato entre pilotos e controladores.

O problema provocou impactos na malha aérea do país. De acordo com o FlightAware, plataforma de acompanhamento de voos, aproximadamente 7 mil operações foram afetadas, entre cancelamentos e atrasos.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou que o espaço aéreo do país foi fechado em decorrência de um problema de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo.

Em post na rede X, Duffy acrescentou que técnicos da FAA estão investigando o problema e atualizações serão feitas assim surgirem novas informações.

Esta é a primeira suspensão geral dos voos em todo o país desde janeiro de 2023, quando um importante sistema de computador da Administração Federal de Aviação dos EUA apresentou falha. A última vez que isso havia ocorrido foi após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

A agência justificou a suspensão com base em circunstâncias excepcionais e na necessidade de preservar a segurança das operações. A determinação impede que aeronaves em solo iniciem seus voos enquanto a restrição estiver em vigor.

A FAA também alertou que aviões que já estão no espaço aéreo poderão enfrentar dificuldades para pousar e, em alguns casos, precisarão permanecer em espera, sobrevoando determinadas áreas até receberem autorização dos controladores.

Voos internacionais

Antes de anunciar a paralisação em âmbito nacional, a agência já havia suspendido as operações aéreas em Chicago, também em razão de problemas de comunicação nos serviços de controle. Para os voos internacionais com destino aos Estados Unidos, a orientação é de que cada operação seja analisada separadamente.

A previsão inicial da FAA era manter a restrição até as 22h UTC (19h no horário de Brasília).