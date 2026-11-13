EUA: apagão aéreo revela vulnerabilidade de sistema antiquado de aviação, dizem analistas

Os motivos do apagão aéreo nos Estados Unidos ainda estão sendo investigados, mas o episódio já tem algumas certezas. Uma é a vulnerabilidade do sistema tecnológico. "A infraestrutura tecnológica vem apresentando fadiga", afirmou Luiz Milagres, especialista em tecnologia e segurança digital. O especialista afirma que as circunstâncias para colapsos são "cada vez mais diversas". Um exemplo é a interrupção de serviços da Microsoft e agora dos sistemas de comunicação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Para Milagres, a possibilidade de um ataque cibernético não pode ser descartadas, mas certamente não seria a primeira hipótese a ser anunciada porque isso geraria uma "crise de reputação".

A hipótese em circulação é a fadiga e precariedade dos sistemas. "É literalmente uma tecnologia antiquada. Estamos falando de tecnologia dos anos 1980 que tem sido muito difícil de atualizar", afirmou David Kennedy, especialista em cybersegurança em entrevista à CNN americana. Segundo ele, a infraestrutura de telecomunicações da FAA é baseada em mensagens de texto, quando a comunicação de voz não funciona, o que prejudica a capacidade de navegação dos pilotos. "Entender a causa disso leva um tempo. É preciso avaliar uma quantidade enorme de logs, dados, servidores para entender o que realmente aconteceu", disse Kennedy.

Em rede social, o Comitê de Comércio, Ciência e Transportes do Senado americano, presidido pelo senador do partido republicano, Ted Cruz, criticou a infraestrutura da FAA. Ele afirmou que o incidente ressalta a necessidade de priorizar a modernização dos centros de Controle de Tráfego Aéreo de Rota (ARTCC, na sigla em inglês). "Nenhum novo ARTCC foi construído desde que LBJ Lyndon Baines Johnson, presidente dos Estados Unido estava no cargo", criticou o senador.

Além das consequências na malha aérea de outros países, que já cancelaram voos para os Estados Unidos, o advogado especialista em Direito Internacional, Daniel Toledo, afirmou que o episódio pode alcançar o comércio internacional, especialmente em setores que dependem do transporte rápido de medicamentos, componentes eletrônicos e mercadorias de alto valor agregado.

No mercado financeiro, os futuros de ações de companhias áreas seguiam em queda, como observado mais cedo. Com mais de 4.500 cancelamentos de voos decolando ou aterrissando nos Estados Unidos, as despesas operacionais ainda não podem ser calculadas.

fonte: Estadão Conteudo