Trump quer "resolver a questão" de Cuba antes de deixar a Casa Branca

O presidente norte-americano voltou a ameaçar Cuba com a possibilidade de lançar uma campanha militar contra a ilha, igual ocorreu na Venezuela

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta quinta-feira, 12, que deseja encerrar "a questão" de Cuba antes de deixar a Casa Branca daqui a dois anos e continua considerando a possibilidade de, se for o caso, lançar "uma breve operação militar" para assumir o controle da ilha e forçar uma mudança de governo ao estilo venezuelano.

"Quero resolver a questão de Cuba antes de sair, e para isso temos um cara muito bom e talentoso chamado Marco", afirmou o presidente em entrevista ao canal conservador Salem News Channel, referindo-se ao seu secretário de Estado, Marco Rubio.

Trump voltou a brincar com a ideia de lançar uma campanha militar contra Cuba, caso seja necessário. "Está claro que eu consideraria isso", ameaçou Trump, dando continuidade ao que ocorreu na Venezuela no início do ano, quando o Exército dos Estados Unidos capturou o presidente Nicolás Maduro durante um ataque relâmpago em Caracas.

O presidente repetiu, assim, praticamente linha por linha, declarações como as que fez no final do mês passado, quando prometeu que "cuidaria de Cuba" após a guerra no Irã e declarou sua intenção de enviar, em seguida, o secretário de Estado, Marco Rubio, para "fechar acordos".

Cuba critica omissão do "impacto cruel" do bloqueio dos EUA sobre a ilha

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticou nesta quinta-feira, 12, uma declaração feita recentemente pelo G7 por omitir o "impacto cruel" do bloqueio e da "guerra econômica" imposta pelo governo dos Estados Unidos contra o país caribenho.

"A recente declaração da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 omite a realidade do impacto cruel do bloqueio, da guerra econômica e do cerco energético do governo dos Estados Unidos contra Cuba, o que constitui uma violação flagrante, maciça e sistemática dos direitos humanos do povo cubano e viola a soberania de Estados terceiros", afirmou o ministro em uma mensagem divulgada nas redes sociais.

Assim, ele afirmou que se trata de uma política "genocida" que foi condenada "mais uma vez pela comunidade internacional recentemente na Assembleia Geral das Nações Unidas". "Em vez disso, o G7 opta por repetir argumentos falsos inventados por Washington para justificar o bloqueio criminoso", ressaltou. "Cuba não é uma ameaça, o bloqueio sim", acrescentou.

Após uma reunião de dois dias em Paris, os ministros das Relações Exteriores do G7 - composto por EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá - publicaram na quarta-feira uma declaração na qual expressaram sua "preocupação com a profunda crise econômica e as necessidades humanitárias" em Cuba, sem fazer qualquer menção ao bloqueio.

No entanto, solicitaram "medidas concretas em favor de uma governança democrática multipartidária, da liberdade de imprensa e das liberdades de expressão e de associação". Além disso, pediram um "diálogo construtivo".