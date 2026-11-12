Papa pede aos bispos do Peru "verdade, justiça, perdão e reparação" diante dos abusos na Igreja

Leão XIV também frisou que a Igreja deve atravessar "as montanhas da indiferença, os desertos do individualismo e as distâncias que separam os homens"

O Papa Leão XIV exortou nesta quinta-feira os bispos do Peru a responderem aos abusos cometidos no seio da Igreja com "verdade, justiça, perdão, reparação e um compromisso cada vez mais firme em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais fracos".

Foi o que afirmou o Pontífice durante o discurso proferido na manhã desta quinta-feira (12) na Capela do Palácio Arcebispal de Lima, no âmbito de sua sexta Viagem Apostólica Internacional, após ter desembarcado na capital peruana na tarde de quarta-feira, vindo do Uruguai e da Argentina, segundo o 'Vatican News'.

"Permitam-me referir-me a uma realidade que nos causou tanta dor: os abusos perpetrados por membros do clero ou no contexto eclesial. Devemos responder como Jesus faria: com a verdade, com justiça, com perdão, com reparação e com um compromisso cada vez mais firme em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais fracos diante desses crimes", enfatizou Leão XIV perante o episcopado peruano.

Além disso, o Papa exortou a preservar a unidade da Igreja, ao mesmo tempo em que lembrou que esteve sentado naquele mesmo local em 2018, durante a visita do Papa Francisco. Nesse sentido, ele evocou as palavras de seu predecessor para pedir que "não fiquem presos a divisões que polarizam e reduzem a vocação para a qual foram chamados" e defendeu que a comunhão é o "fundamento da credibilidade" do anúncio do Evangelho.

"Nossa missão como bispos exige que sejamos construtores de pontes, que promovamos o diálogo, que eduquemos para o encontro e que ajudemos a curar as feridas que dividem a sociedade peruana", afirmou o Papa, que também exortou os bispos a "abrirem o coração".

INDIFERENÇA E INDIVIDUALISMO

Durante sua intervenção, articulada em torno do lema da visita "Abramos o coração!", Leão XIV destacou que a Igreja deve atravessar "as montanhas da indiferença, os desertos do individualismo e as distâncias que separam os homens".

O Papa também relembrou o legado dos santos ligados ao país - como São Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, São Francisco Solano, São Martinho de Porres e São João Macías - como "escola de santidade" e exemplo de proximidade com as periferias e os mais desfavorecidos.

Leão XIV encerrou seu discurso resumindo sua mensagem em três pedidos concretos dirigidos aos bispos peruanos: "Não deixem de caminhar com este povo; não deixemos de caminhar juntos, em comunhão episcopal, como testemunhas da unidade que anunciamos; e não deixemos de abrir o coração a Deus, aos irmãos e ao seu povo".

Por outro lado, na Basílica de São João Apóstolo e Evangelista, localizada em frente à Praça Principal de Lima, ele pediu "humildade" para "reconhecer as próprias infidelidades e pedir perdão", assumindo a responsabilidade pelas feridas causadas.

Da mesma forma, ele apontou cinco atitudes "para sermos Igreja e para construirmos a civilização do amor verdadeiramente alicerçada no bem comum": olhar para Cristo, reconciliar-se, ser verdadeiros artesãos da paz, ser construtores de comunhão e ser missionários.

Nesse ponto, ele citou uma frase do Papa Francisco, que nos convida a sermos verdadeiros "artesãos da paz", para refletir sobre a necessidade de promover no mundo uma "paz desarmada e desarmante".