Na COP31, Lula critica recuo de potências na agenda climática e defende transição energética

Presidente aproveitou o discurso para relacionar sua reeleição à escolha de um projeto de nação baseado na sustentabilidade

por Estadão Conteúdo
Na COP31, Lula critica recuo de potências na agenda climática e defende transição energética
Lula participa da COP31, na Turquia - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na manhã desta quarta-feira (11) na COP31 realizada em Antália, na Turquia. Pelo fato de o Brasil ter organizado a COP30, em Belém, no ano passado, Lula foi um dos primeiros a discursar.

Em sua fala, criticou o recuo das principais potências mundiais nos compromissos de combate às mudanças climáticas, atribuiu o enfraquecimento da agenda ambiental à prioridade dada a guerras e disputas comerciais e relacionou sua reeleição à escolha de um projeto de país baseado na sustentabilidade.

Críticas às potências mundiais

Lula criticou as maiores potências do mundo por, segundo ele, terem deixado o assunto da transição energética e combate às mudanças do clima em segundo plano desde a COP30, em Belém. Citou que os grupos dos países mais desenvolvidos retiraram esse assunto de pauta em reuniões do G7 e do G20, por exemplo.

Nos dois casos, temas ligados à agenda ambiental foram retirados da declaração final por causa dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, um crítico dessa temática. 

"Há um ano, o planeta saiu da COP30 com o coração revigorado. [...] Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", disse.

O presidente insistiu na crítica à agenda imposta pelo presidente Donald Trump a nível mundial. Apesar de não ter mencionado o nome de Trump em nenhum momento, a referência é inevitável. Lula disse que "com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã", mas que "o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas".

"Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como empecilho à segurança e à prosperidade das nações", completou.

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Lula relaciona reeleição à sustentabilidade

No discurso, Lula também disse que sua reeleição no último dia 25 de outubro foi uma vitória de "um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", e não "o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato".

"O Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", afirmou.

O presidente voltou a agradecer aos idosos e à juventude brasileira pela mobilização no último mês, que culminou em sua vitória em 25 de outubro. Disse que o resultado foi uma vitória "dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações".

"Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos", afirmou. Lula escolheu terminar seu discurso com uma frase simbólica: "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável".

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