Greve geral ecoa em Madri com piquetes e protestos, apesar da relativa normalidade nos serviços públicos

A greve geral pela moradia e pelos salários convocada para esta quarta-feira (11) se manifestou com piquetes, bloqueios de estradas e redução da ativi

A greve geral pela moradia e pelos salários convocada para esta quarta-feira (11) se manifestou com piquetes, bloqueios de estradas e redução da atividade em uma Madri que manteve a normalidade nos serviços públicos em uma manhã marcada pela chuva incessante.

Este dia chegou em um clima pré-eleitoral, entre acusações de greve política por parte da patronal e da Comunidade de Madri; e no calor do despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, de sua casa no Retiro, para a qual ela não voltaria após falecer dias depois no hospital. Esse despejo levaria à ocupação da Puerta del Sol por mais de um mês por um acampamento e também à greve geral promovida pelo Sindicato das Inquilinas em conjunto com os sindicatos de classe.

Os sindicatos organizadores afirmaram que a greve está registrando uma "ampla adesão, com números próximos a um recorde" e a classificaram como um "sucesso", com dados "muito positivos" tanto à noite quanto pela manhã. Especificamente, estimaram a adesão entre 65% e 80%.

Por outro lado, a Confederação Empresarial de Madri-CEOE (CEIM) estimou a adesão no setor privado em menos de 10% e afirmou que essa "convocação política" foi um "grave erro". Por sua vez, a Comunidade de Madrid estimou a adesão no setor público regional em 9,54%.

AÇÕES DESDE A MADRUGADA

As ações já começaram na madrugada com dois pontos principais de tensão: o Mercamadrid e as garagens da Empresa Municipal de Transportes de Madri (EMT). Em ambos os casos, houve confrontos entre a polícia e os piquetes informativos.

Nos depósitos de Fuencarral e Carabanchel, os sindicatos denunciaram "violência policial" e dificuldades para realizar seu trabalho de informação. No caso do Mercamadrid, as críticas foram mais intensas depois que 15 manifestantes precisaram de atendimento médico e um deles foi detido após arremessar uma cerca contra um policial. O CC.OO. anunciou que entrará com uma ação penal por esses fatos.

Esses momentos de tensão marcaram a madrugada, mas não impediram que Madri acordasse e entrasse em ação. No caso do Mercamadrid, os piquetes não bloquearam a entrada de mercadorias nem a dos compradores, embora tenham registrado uma leve queda na atividade comercial; no entanto, já havia sido observado um pequeno aumento no abastecimento na terça-feira, por precaução diante da greve.

Uma situação de normalidade que também foi vivida nos parques industriais da zona sul, como La Carpetanía - em Getafe, onde fica a Airbus - ou Marconi - no distrito madrilenho de Villaverde. No primeiro caso, os piquetes na entrada realmente refletiam que se tratava de um dia de greve geral, enquanto no segundo caso isso só ficou evidente pela presença policial.

A tranquilidade também prevaleceu nas lojas, cafeterias, restaurantes e grandes lojas do centro da capital, que abriram com menos movimento do que o habitual e com alguns adesivos e cartazes em apoio às paralisações.

BLOQUEIOS DE VIAS E TRANSPORTES COM SERVIÇO NORMAL

Por outro lado, onde a greve geral realmente se fez notar foi em vários pontos das rodovias da região, onde piquetes impediram a circulação, com bloqueios pontuais nos acessos pela A-5, em Alcorcón, e pela A-6, na altura de Moncloa-Aravaca. Também houve impactos em vários pontos da M-30 em Puente de Vallecas, Ventas, Legazpi e na Avenida da Ilustração.

Também foram bloqueadas a A-6 na entrada para Princesa; a A-5 em ambos os sentidos na altura de El Olivillo; e a A-42 em Santa María de la Cabeza e, posteriormente, na Plaza Elíptica. Esses bloqueios, bem como a redução no número de pessoas que se deslocavam para o trabalho, fizeram com que o tráfego na capital caísse 13%.

Esses impactos contrastaram com o serviço da Empresa Municipal de Transportes (EMT), que contou com 85% de seus motoristas em atividade, bem como 93% dos funcionários da Bicimad, dos guinchos e dos estacionamentos. A demanda, por outro lado, sofreu uma queda abrupta, com 70% a menos do que no ano passado.

O metrô de Madri também sentiu o impacto da greve geral, com o número de passageiros caindo 51% em relação a um dia normal. O metrô operou a 93% da capacidade no horário de pico.

Grandes centros de transporte, como Atocha e Chamartín, ficaram "vazios", enquanto longas filas se estendiam nas paradas de ônibus intermunicipais. Tanto os trens urbanos (Cercanías) quanto os intermunicipais anunciaram serviços mínimos durante todo o dia, os quais, até o momento, estão sendo cumpridos sem causar grandes problemas aos usuários.

HOSPITAIS COM NORMALIDADE E CALMA TENSIONADA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA

Os grandes hospitais de Madri começaram o dia com menor fluxo de pessoas e baixa participação de seus profissionais. Foram estabelecidos serviços mínimos que correspondem ao pessoal que atende nos finais de semana e feriados, além do pessoal em plantão programado, com um máximo de 35%.

Os corredores do Tribunal Provincial de Madri, por sua vez, mantiveram o movimento habitual de advogados, procuradores e profissionais da Justiça, enquanto as audiências e os julgamentos seguiram normalmente.

Por outro lado, na Cidade Universitária, a tensão com a Polícia Nacional foi sentida desde as primeiras horas da manhã, quando um grupo de pessoas tentou bloquear a rua do Professor Aranguren.

A tensão também chegou ao meio-dia na Gran Vía, onde duas pessoas foram detidas e ocorreram intervenções policiais durante um protesto de centenas de pessoas que apoiavam a greve e que bloquearam por várias horas o tráfego nessa artéria da cidade.

Os manifestantes bloquearam o tráfego em praticamente toda a rua, uma das principais artérias da cidade, por cerca de duas horas, gritando "Hoje não se consome, hoje não se trabalha" e "Queremos as chaves de toda Madri".

No total, durante a manhã desta jornada de greve geral, nove pessoas foram detidas por incidentes relacionados às paralisações e uma pessoa teve que ser levada a um hospital após sofrer um corte na cabeça na região da Gran Vía, informaram à Europa Press fontes da Comandância Superior da Polícia e do Samur-Proteção Civil.

GOLPE PARA ALMEIDA E O GOVERNO DE AYUSO

Enquanto a UGT e a CC.OO. reivindicaram a greve, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, alinhou-se com a patronal ao destacar a "normalidade" e classificar o evento como "um sério golpe dos sindicatos e de Sánchez".

Ele reconheceu que ocorreram "alguns incidentes", por exemplo, nas proximidades do Mercamadrid e nas garagens da EMT. "Não parece que haja greve", afirmou.

No mesmo sentido, se manifestou o porta-voz do Executivo regional, Miguel Ángel García Martín, que classificou a greve como um "fracasso retumbante" tanto dos sindicatos quanto do governo de Pedro Sánchez, que "a havia incentivado".

"Hoje, os sindicatos, assim como antes desta greve, colocaram em risco os trabalhadores, colocaram em risco os autônomos, colocaram em risco as empresas e os serviços públicos deste país por mero oportunismo político, o que demonstra, mais uma vez, que não passam de um mero apêndice a serviço do sanchismo", criticou o porta-voz do governo liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Ainda resta a tarde, quando uma manifestação partirá, a partir das 18 horas, de Atocha até a Plaza Elíptica. Ela enfrentará a resistência especial do tempo. Toda a Comunidade de Madri estará sob alerta amarelo por chuva das 15h até a meia-noite, ao qual se somará outro alerta por vento a partir das 18h.