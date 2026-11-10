Presidente do Paraguai diz que foram feitos pagamentos a quase 95% dos poupadores do Ueno

Segundo Pedro Alliana, cerca de 1.740.000 clientes do banco digital foram pagos, num total de US$ 330 milhões do Fundo de Garantia de Depósitos

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O novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, disse que foram concluídos os pagamentos a quase 95% dos poupadores do Banco Ueno, banco digital sob intervenção. "O restante será pago até amanhã, conforme a lei do Congresso", disse Alliana em sua conta no X nesta terça-feira, 10.

"Pagamos a 1.740.000 poupadores, equivalente a US$ 330 milhões do Fundo de Garantia de Depósitos", afirmou Alliana, que assumiu o comando do Executivo paraguaio na semana passada após a destituição do então presidente Santiago Peña em processo de impeachment ligado ao colapso da instituição bancária.

Alliana disse que contribuintes e aposentados do setor público terão prioridade na recuperação dos recursos. "Vamos trabalhar até que cada família recupere a tranquilidade que merece", disse.

O Banco Central do Paraguai informou no dia 4 que faria um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno.

Entre as instituições afetadas pelos problemas na instituição bancária está a Itaipu Binacional, que informou no sábado (7) que iniciou medidas legais perante o Ministério Público do Paraguai para recuperar recursos depositados no Banco Ueno. Segundo o comunicado, Itaipu mantinha cerca de US$ 182 milhões no Ueno em 3 de novembro.

Em meio aos desdobramentos políticos do colapso do Ueno, na segunda-feira (9), o presidente instruiu o ministro secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar aos ministros, secretários e autoridades máximas do Estado que ocupam cargos de confiança para que colocassem seus cargos à disposição.

"Meu objetivo é fortalecer a coordenação do governo e garantir uma gestão mais eficiente, focada nas prioridades dos paraguaios", afirmou Alliana. O novo presidente paraguaio disse que o funcionamento de todas as instituições continuará com absoluta normalidade.