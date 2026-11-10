Netanyahu insiste em um governo de unidade, enquanto Eisenkot se mantém firme em tirá-lo do poder

O presidente de Israel, Isaac Herzog, fez um apelo para que o Parlamento israelense, recém-eleito, "cumpra integralmente seu mandato"

O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta terça-feira, 10, a ideia de formar um governo de unidade no país, após criticar duramente as formações árabes, enquanto o líder da oposição, Gadi Eisenkot, reafirmou a necessidade de tirá-lo do poder após denunciar seu discurso como "delirante, divisivo, cheio de ódio e vergonhoso".

Durante a sessão de posse da Knesset, o Parlamento israelense, após as eleições do último dia 27 de outubro, Netanyahu aproveitou para atacar os partidos árabes e aqueles que tentam chegar a acordos com eles, alegando a ameaça que o Irã continua representando.

"Devemos fazer uma única coisa nesta Câmara: deixar de lado qualquer outra consideração e formar um governo de unidade nacional", defendeu ele, após apontar os partidos do bloco de Eisenkot por considerarem a formação de uma coalizão com o apoio de deputados árabes, aos quais classificou como "partidários do terrorismo que odeiam Israel".

Dessa forma, ele apelou às formações desse bloco para questionar se estão dispostas a "depender de pessoas cujo objetivo é a destruição do Estado judeu". "São essas as pessoas nas mãos das quais vocês confiariam o destino do nosso país? Vocês as preferem aos partidos sionistas que representam um enorme setor da população sionista?", questionou.

Por outro lado, o líder da oposição denunciou nas redes sociais o discurso beligerante de Netanyahu, classificando-o de "delirante, divisivo, cheio de ódio e vergonhoso", após lamentar que ele tenha usado a cerimônia de posse da Knesset - um evento principalmente protocolar - para lançar essas declarações. "Fiquei ainda mais convencido de que ele não está apto a permanecer nem mais um minuto no cargo. Devemos agir com urgência para formar um governo de emergência nacional", afirmou

Nesse contexto, Eisenkot criticou que a continuidade do governo liderado por Netanyahu "divide Israel e coloca em risco sua segurança", em uma mensagem na qual fez alusão aos seus aliados Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Golan e Avigdor Lieberman.

No âmbito da sessão de posse, o presidente de Israel, Isaac Herzog, fez um apelo para que o Parlamento israelense, recém-eleito, "cumpra integralmente seu mandato" e que não haja repetição das eleições.

"Há muitas tarefas pela frente. Quase 80% da população foi às urnas e os elegeu. Vocês devem fazer todo o possível para evitar que as eleições se repitam", afirmou. Herzog destacou que o povo israelense "anseia por normalidade, segurança e tranquilidade" e deseja "ver uma mão estendida que traga unidade à nação e esperança".

"Um povo que carrega em seu íntimo dor, dedicação e sacrifício espera ver como vocês transformarão essas forças em cooperação, em um diálogo que una e na capacidade de ouvir", afirmou ele, pedindo moderação e capacidade de diálogo para alcançar acordos entre os diferentes partidos.