IA pode ajudar a responder desastres naturais, dizem cientistas ao G20

A carta de recomendações foi elaborada pelo S20 (Science20), grupo que reúne associações que representam cientistas de cada um dos integrantes do G20

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A Inteligência Artificial (IA) e novas tecnologias podem ajudar a prever e a reagir a desastres naturais, cada vez mais frequentes no planeta. A afirmação é de cientistas de diversas partes do mundo e faz parte de uma carta de recomendações que será entregue aos líderes que participarão da reunião de cúpula do G20, grupo das principais economias do mundo, em dezembro, nos Estados Unidos.

“Os avanços em observação da Terra, sensoriamento remoto, sistemas de alerta precoce, modelagem numérica, gêmeos digitais [representações virtuais de objetos, estruturas, sistemas ou ambientes], tecnologias de drones e IA podem ampliar a compreensão das ameaças e dos riscos, apoiar a tomada de decisão e fortalecer a preparação, a resposta e a recuperação”, descreve o documento.

A carta foi elaborada pelo S20 (Science20), grupo que reúne associações que representam cientistas de cada um dos integrantes do G20.

A biomédica, pesquisadora e professora universitária Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), assina o texto, representando o Brasil.

“Esta declaração é um subsídio científico aos chefes de Estado e de governo do G20. Esperamos que chame a atenção dos líderes para a urgência do tema e oriente políticas públicas que protejam as sociedades dos riscos de desastres naturais”, diz.

O título da carta resume o que os cientistas esperam dos líderes mundiais: Viabilizar o Uso Eficaz da Tecnologia para a Resiliência a Ameaças Naturais e Desastres por meio da Colaboração Internacional.

Para reforçar o potencial das novas tecnologias, os autores ressaltam que muitas delas “já estão maduras e implantadas em diversas regiões, apoiando atividades como a previsão e o monitoramento de inundações, o imageamento por drones e a detecção de incêndios florestais, a resposta a ciclones, o alerta precoce de tsunamis e a coordenação humanitária”.

No entanto, enxergam desafios relacionados à dependência da internet, aos requisitos de capacidade técnica, à cibersegurança, à privacidade e ao suporte aos usuários, que impedem o uso mais amplo das tecnologias.

Perdas crescentes

Para chamar atenção ao cenário de desastres naturais, os cientistas apontam que o mundo, países e regiões enfrentam “uma ampla gama de ameaças naturais”.

“Chuvas intensas, terremotos, deslizamentos de terra e fluxos de lama, secas, incêndios florestais, ciclones tropicais, ondas de calor e de frio, tsunamis, elevação do nível do mar e erupções vulcânicas estão entre as muitas ameaças que afetam comunidades em todo o mundo”, elencam.

Os autores citam que, apenas durante a elaboração da carta, o mundo vivenciou inundações catastróficas no Nepal em agosto de 2026, incêndios florestais na Europa e no Canadá durante o verão do Hemisfério Norte e terremotos nas Filipinas e na Venezuela em junho.

O documento contextualiza que os desastres levam a consequências como perda de vidas, sofrimento humano, interrupção de serviços essenciais e de meios de subsistência, impactos ambientais e perdas econômicas.

A carta antecipa que “outros desastres inevitavelmente ocorrerão após a publicação desta declaração”. Dessa forma, sustenta que “o imperativo é garantir que estejamos mais bem preparados quando isso acontecer”.

O texto cita que, somente em 2025, os custos diretos e associados de desastres totalizaram aproximadamente US$ 224 bilhões, “atribuídos em grande parte a eventos meteorológicos.”

Com base em dados do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), estima custo anual superior a US$ 2,3 trilhões quando são incluídos os impactos indiretos, em cascata e sobre os ecossistemas.

Aponta ainda que as perdas econômicas decorrentes de desastres naturais vêm crescendo de 5% a 7% ao ano, ritmo mais que o dobro do crescimento da economia mundial.

Recomendações

O uso de tecnologias com IA fazem parte de uma série de recomendações sugeridas pelos cientistas:

Fortalecer a coleta e a disponibilidade de dados e a compreensão do risco, com sistemas de observação mais robustos, dados sobre exposição e vulnerabilidade e a correção de vieses algorítmicos que possam prejudicar populações ou regiões com poucos dados;

Garantir acesso seguro e equitativo a dados e tecnologias, com padrões comuns de interoperabilidade, sistemas que funcionem mesmo sem energia ou internet;

Desenvolver capacidades locais e soluções adaptadas a cada contexto, com formação de pessoal, exercícios multissetoriais e integração dos conhecimentos tradicionais, indígenas e locais aos métodos científicos;

Fortalecer a decisão humana e a governança dos sistemas tecnológicos: as tecnologias devem ampliar, e não substituir, a expertise humana, com validação local, transparência, prestação de contas e cibersegurança;

Promover a coprodução de conhecimento e tecnologia entre países e setores, em parcerias entre iguais, e não como simples transferência de soluções prontas.

Apoio a países mais pobres

Ao defender o uso de tecnologias como prevenção e resiliência a desastres, os cientistas defendem que países mais ricos têm um papel importante no apoio à implementação nos países e comunidades que enfrentam as maiores restrições de capacidade.

Para os cientistas, o progresso dependerá não apenas da inovação tecnológica e da colaboração internacional, mas também da “disposição e da capacidade dos países e dos parceiros internacionais de investir nos sistemas, nas instituições e nas pessoas necessários para transformar a inovação em resiliência sustentada e equitativa”.