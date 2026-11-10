Democratas e republicanos dão início à sua disputa interna para definir seus líderes no novo Congresso

Os dois grandes partidos dos Estados Unidos começaram nesta terça-feira (10) a planejar a estrutura do novo Congresso, que ainda está se definindo após a grande vitória obtida pelo Partido Democrata em 3 de novembro e que, em princípio, será liderado pelos atuais líderes no Senado, o democrata Chuck Schumer (Nova York) e o republicano John Thune (Dakota do Sul), embora tenham que convencer as forças mais polarizadas de seus respectivos partidos, tendo em vista o que ocorreu nas eleições.

Quanto a Thune, que, em teoria, deveria ser reeleito nesta terça-feira na tradicional votação a portas fechadas de sua bancada, é preciso lembrar que o movimento MAGA de Donald Trump encara os dois últimos anos do presidente com a missão de reforçar a agenda do mandatário -- que nomeou, por exemplo, um de seus principais ideólogos, o ultranacionalista Stephen Miller, como chefe de gabinete - e vê Thune como uma erva daninha do "establishment" republicano, culpado em parte pela onda democrata que os levou a perder as duas câmaras do Congresso.

Por isso, senadores da extrema direita do partido, como Mike Lee (Utah), Rick Scott (Flórida) ou Ron Johnson (Wisconsin), estão tentando adiar a votação desta tarde porque "é necessária uma reflexão bastante profunda", nas palavras deste último. "Esse tipo de derrota exige uma mudança, porque não podemos continuar como se nada tivesse acontecido", criticou ele na última segunda-feira diante da imprensa em breves declarações, ciente, por outro lado, da falta de alternativas. "Algum de vocês não quer o cargo, não é?", brincou, frustrado, diante dos jornalistas.

Thune conta, em princípio, com o apoio de Trump - que, por norma, se desentende de qualquer tipo de procedimento no Congresso -, mas também já entrou em conflito várias vezes com o presidente em questões como uma polêmica lei que exige que os eleitores apresentem comprovante de cidadania. O líder republicano, que tentou explicar sem sucesso ao presidente que era impossível conseguir votos suficientes, acabou sofrendo a ira do presidente nas redes sociais.

Ele, por enquanto o favorito para assumir a liderança da minoria republicana no Senado, enfrenta, de qualquer forma, dois anos cruciais que decidirão o rumo do partido. Trump não pode se candidatar a um terceiro mandato e a derrota foi tão contundente que uma das vozes mais proeminentes dos republicanos (e possível candidato em 2028), o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou que, neste momento, todos juntos enfrentam uma crise "existencial".

PROGRESSISTAS CONTRA SCHUMER

O controle de Schumer sobre seu partido é bem mais rígido - menos de um minuto após a confirmação da esmagadora vitória democrata, ele declarou Hakeem Jeffries como novo líder da maioria na Câmara dos Deputados -, mas ele não pode ignorar a renovação geracional que está ocorrendo, representada por uma corrente progressista que mobilizou o eleitorado com premissas social-democratas e uma condenação sem meias palavras ao genocídio dos palestinos em Gaza.

Schumer, grande representante político da comunidade judaica no Partido Democrata e defensor ferrenho de Israel, recebeu neste primeiro fim de semana o primeiro aviso do senador Chris Van Hollen (Maryland), que rejeitou uma possível "coroação" do líder democrata sem qualquer tipo de debate. A senadora Elissa Slotkin (Michigan) também alertou que não votará em Schumer se ele não apresentar um plano de ação concreto sobre a estratégia a ser seguida nos próximos cem dias. "E acredito que muitos de nós pensamos o mesmo", acrescentou ela.

De fato, um dos grandes vencedores da noite eleitoral, o senador eleito por Michigan, Abdul El Sayed, não descartou de forma alguma votar em qualquer candidato que se oponha a Schumer, a quem levou meses para declarar seu apoio público ao que se tornou o primeiro representante democrata muçulmano na Câmara Alta. "Estou pronto para votar em qualquer um que comece a trabalhar desde o primeiro dia", declarou ele no último fim de semana à rede ABC, "e o que vi até agora não me impressiona nem um pouco".