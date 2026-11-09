Rubio diz que EUA mantêm diálogo com Brasil e cobra aprovação de embaixador

Secretário de Estado dos EUA apontou, nesta segunda-feira (9), as divergências comerciais com o Brasil e que essas questões "precisam ser enfrentadas"

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (9) que o país manterá diálogo com o Brasil, após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que provavelmente conversará no G7 com seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

"Não temos uma reunião agendada ou algo assim. Mas estaremos dialogando com o governo brasileiro", disse em coletiva de imprensa à margem da reunião do G7 de ministros de Relações Exteriores, em Paris.

Rubio também reclamou da questão de o Brasil não permitir que o novo embaixador dos EUA entre no país. "Isso é um problema. Danny Perez, ele é nosso indicado. Isso precisa ser resolvido. E esperamos que eles resolvam, porque não achamos que seja bom tom para o nosso relacionamento que eles não permitam que nosso embaixador vá ao país. Eles têm um embaixador nos EUA. Mas em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar", frisou.

O secretário apontou também divergências comerciais e que está atento a essas questões que "também precisam ser enfrentadas".

COP31

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima começou nesta segunda-feira (9) e segue até o dia 20 de novembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12.