Papa defende família cristã como "pilar", frente a milhões de argentinos

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo, em Buenos Aires, para ver de perto o Pontífice - o primeiro a visitar a Argentina em 39 anos

O Papa Leão XIV presidiu nesta segunda-feira, 9, uma missa com grande afluência de fiéis no Monumento aos Espanhóis, em Buenos Aires, à qual compareceram mais de dois milhões de pessoas, segundo fontes oficiais.

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo para ver de perto o Pontífice - o primeiro a visitar a Argentina em 39 anos - e ouvir a primeira missa da etapa argentina de sua viagem apostólica à América Latina, após ter estado no Uruguai.

Durante a homilia, o Papa falou da Argentina como um lugar "de encontro entre culturas" e defendeu o papel da família cristã como "pilar" em meio às "precariedades" da época atual.

"A família tem sido o espaço onde se transmitem a fé, as virtudes humanas, a cultura do trabalho, o respeito aos mais velhos, a defesa da vida e a fidelidade à palavra dada", afirmou o Papa, enquanto os fiéis acompanhavam suas palavras com aplausos e cânticos.

Visita a centro de atendimento a pessoas com deficiência

Pela manhã, o Pontífice visitou o Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, nos arredores da capital, um centro de atendimento a pessoas com deficiência conhecido como "cidade da caridade", que acolhe 415 pessoas e foi fundado por São Luís Orione em 1935 Lá, ele afirmou que "há lugares em que a caridade não se expressa apenas nas obras, mas se reconhece em cada gesto, em cada rosto, em cada sorriso".

Leão XIV afirmou que a vida das pessoas com deficiência "não é um fardo para a sociedade; é uma bênção", pois "elas podem ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano". Ele acrescentou que "o progresso de uma nação também se mede pela acolhida que ela sabe dispensar a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais".

O Pontífice também expressou seu desejo de que "a Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade, onde o amor de Cristo triunfe sobre o individualismo e a exclusão", e "imagina milhares de jovens se unindo como voluntários".

"Que na Argentina se forme uma nova geração de santos da caridade!", exclamou o Pontífice. Antes de partir, ele rezou diante da relíquia do coração de Dom Orione, que está conservada na capela do centro desde o ano 2000.

Defesa da democracia

Um dia antes, o Papa Leão XIV defendeu a democracia como uma "herança que deve ser preservada" e destacou o "dever" que "cabe" àqueles que "receberam responsabilidades públicas" de "agir com prudência, reconhecer os limites do poder que lhes foi confiado e orientar suas decisões para o bem de toda a comunidade".

"A autoridade atinge seu sentido mais elevado quando é exercida como serviço", afirmou o Pontífice no domingo durante seu primeiro discurso na Argentina, proferido no Palácio da Liberdade, em Buenos Aires, após ser recebido pelo presidente, Javier Milei, no âmbito da viagem do Papa à América Latina.

Em uma mensagem dirigida à classe política, ele destacou a importância de "escolher os próprios governantes por meio do sufrágio, participar da vida pública, expressar livremente as próprias convicções, confiar na lei e reconhecer nas instituições um espaço comum - bens que se consolidam com o tempo".

Durante sua intervenção, ele exortou a "fortalecer" a democracia ao "agir na vida pública" com "a disposição de ouvir", "o cuidado com a palavra" e a "busca paciente de acordos", bem como em ver "aquele que pensa de forma diferente" como um "compatriota com quem se compartilha o mesmo destino".

Um comportamento destinado a forjar "uma confiança que permita à sociedade enfrentar suas diferenças sem perder a consciência do que a mantém unida".

Economia a serviço da pessoa

Em um discurso com referências à importância da família como "célula básica da sociedade", ele apelou ao trabalho como forma de "se sentir participante da construção da pátria", e alertou que "a economia deve estar a serviço da pessoa, e não a pessoa a serviço da economia".

Assim, ele afirmou que a Argentina possui "muitos recursos humanos" que deve "fazer frutificar", com especial "atenção aos jovens". "Uma nação deve se perguntar seriamente onde falhou quando seus jovens são obrigados a abandonar sua terra para realizar seus sonhos", acrescentou.

Dignidade daqueles que "ainda não nasceram"

Por fim, defendeu "reconhecer a dignidade" daqueles que "ainda não nasceram" e a "responsabilidade" de "acolher a vida desde seus primeiros instantes e protegê-la até seu fim natural". Uma mensagem que veio acompanhada do apelo para cuidar "na doença, na dependência e na deficiência", e "cuidar, aliviar o sofrimento, acompanhar e fazer com que cada pessoa sinta que sua vida conserva sempre um valor que nenhuma circunstância pode diminuir".

Entre outros eventos que ocorrerão nos próximos dias na Argentina, o Papa visitará o "Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole" e presidirá uma vigília com os jovens no Monumento aos Espanhóis de Buenos Aires.

