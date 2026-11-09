Papa celebra uma missa em Buenos Aires diante de mais de dois milhões de pessoas

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo para ver de perto o Pontífice. Papa Leão é o primeiro Padre Santo a visitar a Argentina em 39 anos

por Estadão Conteúdo
Papa celebra uma missa em Buenos Aires diante de mais de dois milhões de pessoas
O papa Leão XIV acena para fiéis antes de celebrar as Vésperas na Catedral Metropolitana da Santíssima Trindade, em Buenos Aires na Argentina, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, quarto dia da viagem apostólica de 12 dias do pontífice pela América do Sul. - NATACHA PISARENKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Papa Leão XIV presidiu nesta segunda-feira, 9, uma missa com grande afluência de fiéis no Monumento aos Espanhóis, em Buenos Aires, à qual compareceram mais de dois milhões de pessoas, segundo fontes oficiais.

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo para ver de perto o Pontífice - o primeiro a visitar a Argentina em 39 anos - e ouvir a primeira missa da etapa argentina de sua viagem apostólica à América Latina, após ter estado no Uruguai.

Durante a homilia, o Papa falou da Argentina como um lugar "de encontro entre culturas" e defendeu o papel da família cristã como "pilar" em meio às "precariedades" da época atual.

"A família tem sido o espaço onde se transmitem a fé, as virtudes humanas, a cultura do trabalho, o respeito aos mais velhos, a defesa da vida e a fidelidade à palavra dada", afirmou o Papa, enquanto os fiéis acompanhavam suas palavras com aplausos e cânticos.

ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O papa Leão XIV cumprimenta Marta Torres durante encontro com funcionários e moradores do Pequeno Cottolengo Don Orione, instituição dedicada ao acolhimento e à assistência de pessoas com deficiência, em Claypole, na província de Buenos Aires, na Argentina, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O papa Leão XIV se reúne com trabalhadores comunitários na Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O encontro ocorre no quarto dia da viagem apostólica de 12 dias do pontífice pela América do Sul. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O papa Leão XIV se reúne com trabalhadores comunitários na Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O encontro ocorre no quarto dia da viagem apostólica de 12 dias do pontífice pela América do Sul. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

VISITA A UM CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Pela manhã, o Pontífice visitou o Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, nos arredores da capital, um centro de atendimento a pessoas com deficiência conhecido como "cidade da caridade", que acolhe 415 pessoas e foi fundado por São Luís Orione em 1935 Lá, ele afirmou que "há lugares em que a caridade não se expressa apenas nas obras, mas se reconhece em cada gesto, em cada rosto, em cada sorriso".

Leão XIV afirmou que a vida das pessoas com deficiência "não é um fardo para a sociedade; é uma bênção", pois "elas podem ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano". Ele acrescentou que "o progresso de uma nação também se mede pela acolhida que ela sabe dispensar a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais".

O Pontífice também expressou seu desejo de que "a Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade, onde o amor de Cristo triunfe sobre o individualismo e a exclusão", e "imagina milhares de jovens se unindo como voluntários".

"Que na Argentina se forme uma nova geração de santos da caridade!", exclamou o Pontífice. Antes de partir, ele rezou diante da relíquia do coração de Dom Orione, que está conservada na capela do centro desde o ano 2000.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.