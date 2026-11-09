Papa celebra uma missa em Buenos Aires diante de mais de dois milhões de pessoas

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo para ver de perto o Pontífice. Papa Leão é o primeiro Padre Santo a visitar a Argentina em 39 anos

O Papa Leão XIV presidiu nesta segunda-feira, 9, uma missa com grande afluência de fiéis no Monumento aos Espanhóis, em Buenos Aires, à qual compareceram mais de dois milhões de pessoas, segundo fontes oficiais.

Os fiéis se deslocaram até o bairro de Palermo para ver de perto o Pontífice - o primeiro a visitar a Argentina em 39 anos - e ouvir a primeira missa da etapa argentina de sua viagem apostólica à América Latina, após ter estado no Uruguai.

Durante a homilia, o Papa falou da Argentina como um lugar "de encontro entre culturas" e defendeu o papel da família cristã como "pilar" em meio às "precariedades" da época atual.

"A família tem sido o espaço onde se transmitem a fé, as virtudes humanas, a cultura do trabalho, o respeito aos mais velhos, a defesa da vida e a fidelidade à palavra dada", afirmou o Papa, enquanto os fiéis acompanhavam suas palavras com aplausos e cânticos.

O papa Leão XIV cumprimenta Marta Torres durante encontro com funcionários e moradores do Pequeno Cottolengo Don Orione, instituição dedicada ao acolhimento e à assistência de pessoas com deficiência, em Claypole, na província de Buenos Aires, na Argentina, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O papa Leão XIV se reúne com trabalhadores comunitários na Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O encontro ocorre no quarto dia da viagem apostólica de 12 dias do pontífice pela América do Sul. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O papa Leão XIV se reúne com trabalhadores comunitários na Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O encontro ocorre no quarto dia da viagem apostólica de 12 dias do pontífice pela América do Sul. - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

VISITA A UM CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Pela manhã, o Pontífice visitou o Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, nos arredores da capital, um centro de atendimento a pessoas com deficiência conhecido como "cidade da caridade", que acolhe 415 pessoas e foi fundado por São Luís Orione em 1935 Lá, ele afirmou que "há lugares em que a caridade não se expressa apenas nas obras, mas se reconhece em cada gesto, em cada rosto, em cada sorriso".

Leão XIV afirmou que a vida das pessoas com deficiência "não é um fardo para a sociedade; é uma bênção", pois "elas podem ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano". Ele acrescentou que "o progresso de uma nação também se mede pela acolhida que ela sabe dispensar a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais".

O Pontífice também expressou seu desejo de que "a Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade, onde o amor de Cristo triunfe sobre o individualismo e a exclusão", e "imagina milhares de jovens se unindo como voluntários".

"Que na Argentina se forme uma nova geração de santos da caridade!", exclamou o Pontífice. Antes de partir, ele rezou diante da relíquia do coração de Dom Orione, que está conservada na capela do centro desde o ano 2000.