Com derrota no Congresso, Trump aposta em diplomacia e exalta diálogo com Xi Jinping

Trump defende negociação direta com líderes globais e prioriza corrida pela inteligência artificial em estratégia para os EUA

por Estadão Conteúdo
Com derrota no Congresso, Trump aposta em diplomacia e exalta diálogo com Xi Jinping
Donald Trump - MARK SCHIEFELBEIN/AP

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O presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu uma estratégia centrada em negociação direta com líderes globais ao comentar sobre como pretende reposicionar seu governo após o revés republicano nas eleições de meio de mandato, em entrevista à CBS News neste domingo.

Trump destacou especialmente a visita do presidente da China, Xi Jinping, no fim de setembro, afirmando que ambos tiveram "uma grande reunião". Ele voltou a comentar sobre a corrida tecnológica e disse que o líder chinês está "totalmente comprometido" com a inteligência artificial (IA).

"Eu disse a ele que quem vencer essa corrida vence [em geral]", afirmou. Um avanço de Pequim superior ao de Washington nesse sentido, segundo ele, colocaria os Estados Unidos em "desvantagem inacreditável".

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Sobre a tecnologia, o republicano minimizou temores de que a inteligência artificial possa sair do controle, alegando que o risco "não é nem de perto tão real quanto eles falam" e que "pode ser administrado", ao comentar alertas de executivos do setor que reconhecem a possibilidade de danos graves.

"Eu não me importo com proteções", afirmou, em referência a regras e salvaguardas, desde que não coloquem o país em posição de desvantagem.

Trump também argumentou que a China opera "sem proteções" equivalentes e que, em Pequim, o que Xi decide "vale", contrapondo o ambiente americano para sustentar que a corrida tecnológica exigirá velocidade e, ao mesmo tempo, algum grau de regulação.

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