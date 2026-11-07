Lula deseja êxito a Pedro Alliana como presidente do Paraguai
A crise paraguaia é especialmente relevante para o Brasil, que tem sociedade com o Paraguai na hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do País
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou êxito ao novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, que assumiu o governo do país vizinho após o impeachment de Santiago Peña.
Em sua conta na rede social X, Lula desejou que Alliana possa trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração da América do Sul.
"Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade", diz trecho da publicação na conta oficial de Lula.
Alliana assumiu o governo paraguaio em meio à crise institucional no País, após o banco digital Ueno Bank entrar em crise de liquidez e precisar de intervenção pelo Banco Central do Paraguai.
A crise no país vizinho é especialmente relevante para o Brasil, que tem sociedade com o Paraguai na hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do País.