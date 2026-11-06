Senado do Paraguai rejeita pedido de prazo de Peña para preparar defesa em impeachment

Presidente pediu mais 72h para responder às acusações do escândalo do Ueno Bank; julgamento avança nesta sexta-feira (6)

por JC
Senado do Paraguai rejeita pedido de prazo de Peña para preparar defesa em impeachment
Santiago Peña está sendo acusado de conflito de interesse - TED SHAFFREY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O Senado do Paraguai rejeitou, nesta sexta-feira (6), o pedido do presidente Santiago Peña por mais 72 horas para preparar sua defesa no processo de impeachment aberto contra ele. A decisão permite o avanço do julgamento político ainda nesta sexta, em meio à crise institucional provocada por um escândalo bancário envolvendo o Ueno Bank, instituição que tinha vínculos com o grupo empresarial do qual o mandatário foi acionista até 2025.

O pedido de prorrogação havia sido apresentado poucas horas antes da retomada da sessão do Senado. Peña alegou que não teve tempo suficiente para analisar as acusações e os documentos apresentados pelo Congresso, além de escolher um advogado de confiança.

Em carta encaminhada ao presidente do Congresso e do Senado, Basilio Núñez, o mandatário informou que recebeu a notificação formal do processo às 22h15 de quinta-feira (5). O material incluía uma acusação de 15 páginas e aproximadamente 300 páginas de anexos. A apresentação da defesa estava prevista para as 10h desta sexta-feira, menos de 12 horas depois.

Nas redes sociais, Peña também questionou o prazo concedido. “Isso não é devido processo legal”, escreveu o presidente na rede social X, ao afirmar que pretende exercer seu direito de defesa e apresentar argumentos e provas.

O presidente do Senado, Basilio Núñez, anunciou a rejeição do pedido após a falta de votos necessários para aprovar a prorrogação. “Não reunimos os votos necessários, então o tempo de prorrogação é rejeitado”, declarou.

Com a decisão, o cronograma do julgamento político poderá seguir com a apresentação da defesa, a análise das provas, os argumentos finais da acusação e da defesa e, posteriormente, a votação sobre a destituição do presidente.

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Crise política e pedido de renúncia

A crise se agravou na quinta-feira (5), quando Peña anunciou que deixaria a Presidência. A renúncia, no entanto, ainda não foi aceita pelo Congresso. Por falta de quórum, os parlamentares não conseguiram votar para aprovar ou rejeitar a saída do mandatário, que permanece tecnicamente no cargo.

No mesmo dia, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a abertura do processo de impeachment, com 78 votos favoráveis, incluindo parlamentares do próprio partido do presidente. O caso foi encaminhado ao Senado, responsável pelo julgamento e pela decisão sobre a permanência de Peña no cargo. Para destituí-lo, são necessários 30 votos dos 45 senadores.

Uma eventual renúncia aceita também poderia garantir imunidade parlamentar ao presidente, que passaria a ter o status de senador vitalício, conforme explicaram constitucionalistas e deputados à agência AFP.

A Câmara também rejeitou a abertura de um processo de impeachment contra o vice-presidente Pedro Alliana, de 52 anos, que poderá assumir o comando do país caso Peña deixe o cargo. Em meio à crise, o ministro do Interior, Enrique Riera, renunciou na quinta-feira.

Escândalo bancário

O processo de impeachment está relacionado à intervenção do Banco Central do Paraguai no Ueno Bank, instituição que enfrentava problemas de solvência e tinha vínculos com um grupo empresarial do qual Peña foi acionista até 2025.

A crise se intensificou na terça-feira (3), quando a autoridade monetária decidiu intervir no banco. A medida provocou o congelamento de contas de aproximadamente três milhões de clientes, além de atingir recursos públicos depositados na instituição.

O episódio levou milhares de pessoas às ruas de Assunção entre terça e quinta-feira. Os manifestantes cobraram a devolução do dinheiro retido e a destituição do presidente. Os protestos também chegaram às proximidades do Congresso e terminaram com o uso de caminhões de combate a incêndio e gás lacrimogêneo pelas forças de segurança.

Parlamentares questionam a fiscalização do banco, a condução da intervenção e a destinação de recursos públicos depositados na instituição. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral do Paraguai anunciou a abertura de uma investigação penal contra Peña por fatos relacionados à supervisão e à resolução do Ueno Bank e à colocação de fundos públicos na entidade.

O caso também provocou consequências na estrutura do sistema financeiro e no governo. O presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, renunciou ao cargo, enquanto oito diretores do banco foram presos no âmbito das investigações.

Diante da crise, Peña promulgou uma lei que estabeleceu o prazo máximo de cinco dias úteis para a devolução da maior parte dos recursos à maioria dos correntistas. A medida, no entanto, não foi suficiente para conter a insatisfação popular.

Os impactos também chegaram à Argentina. Cerca de mil funcionários da empresa de tecnologia ITTI, pertencente ao mesmo grupo empresarial, foram suspensos por 30 dias sem recebimento de salários.

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