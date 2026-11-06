Papa Leão XIV envia mensagem a Lula e pede paz e união para o povo brasileiro

O Papa Leão XIV percorre Uruguai, Argentina e Peru em sua primeira viagem à região desde que assumiu o comando da Igreja Católica

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Na tarde desta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma mensagem do papa Leão XIV pedindo a Deus pela paz e pela união dos brasileiros.

“Agradeço de coração a mensagem de Sua Santidade. Que as bênçãos de Deus nos ajudem a governar para todos os brasileiros e que nossa nação siga unida rumo a um futuro de paz, esperança e justiça para todos”, disse Lula em uma publicação no X (antigo Twitter).

O presidente também convidou o Leão XIV para voltar ao Brasil.

“Reitero o convite para que o Papa XIV visite o Brasil. O povo brasileiro receberá Sua Santidade com muito carinho, acolhimento e fé.”

O papa Leão XIV iniciou sua primeira viagem à América Latina desde que assumiu o pontificado pelo Uruguai. O roteiro inclui ainda Argentina e Peru, onde viveu por vários anos e atuou como bispo. A viagem termina no dia 17 e o Brasil não está no roteiro.

