Senado do Paraguai inicia julgamento político do presidente Santiago Peña

O Procurador-Geral ordenou três investigações criminais sobre o escândalo bancário, que incluem denúncias envolvendo Peña e outros funcionários.

por Estadão Conteúdo
Senado do Paraguai inicia julgamento político do presidente Santiago Peña
Presidente do Paraguai, Santiago Peña, falando à imprensa na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos - TED SHAFFREY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O Senado do Paraguai iniciou nesta quinta-feira, 5, o julgamento político do presidente Santiago Peña por suposto conflito de interesses e irregularidades após o escândalo do Banco Ueno vinculado ao seu governo, que deixou bloqueadas as economias de milhões de pessoas e desencadeou uma onda de protestos nas ruas.

Enquanto isso, o Procurador-Geral ordenou três investigações criminais sobre o escândalo bancário, que incluem denúncias envolvendo Peña e outros funcionários.

Para destituir formalmente o presidente, são necessários dois terços dos votos da câmara alta. Se for considerado culpado, Peña perderia sua elegibilidade para se tornar senador vitalício como estabelece a Constituição para os ex-presidentes, e a imunidade parlamentar. Isso permitiria que seu processo penal avançasse caso o procurador Emiliano Rolón Fernández apresentasse acusações contra ele.

Peña, que até o ano passado possuía uma participação em uma empresa vinculada ao Banco Ueno, evitou assumir a responsabilidade pela crise. "Nunca foi minha intenção trair a confiança que depositaram em mim", afirmou.

O presidente do Senado, Basilio Núñez, informou que Peña se apresentará na sexta-feira no recinto para exercer sua defesa.

O Banco Ueno sofreu intervenção esta semana pelo Banco Central por problemas de solvência. Oito executivos e altos cargos do banco foram detidos, entre eles o presidente da entidade Juan Manuel Gustale e Federico Miguel Vázquez, CEO e sócio comercial até recentemente de Peña.

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