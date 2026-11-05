Mais de 250 mil pessoas saem às ruas na França durante a greve geral

A mobilização convocada pelos principais sindicatos se espalhou por mais de 70 cidades do país, segundo informações da Confederação Geral do Trabalho

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Mais de 250.000 pessoas saíram às ruas nesta quinta-feira, 5, na França por ocasião da greve geral convocada pelos principais sindicatos, que se espalhou por mais de 70 cidades do país, segundo informações da Confederação Geral do Trabalho (CGT) francesa.

As estimativas foram feitas por volta das 13h (hora local), em um dia intenso em que se espera que cerca de 700 mil pessoas participem das manifestações, das quais entre 40 mil e 80 mil se concentrarão apenas em Paris, a capital francesa, um número ligeiramente superior ao registrado no passado.

Até o momento, foram convocadas cerca de 250 ações e manifestações, segundo dados da CGT, enquanto o governo afirmou manter-se "extremamente alerta", conforme ressaltou a porta-voz, Maud Bregeon, que afirmou que "não cabe, nem de longe, reviver, de forma alguma, o que aconteceu em 17 de outubro", quando ocorreram graves episódios de violência e saques.

Esta mobilização conta com o apoio de estudantes do ensino médio e universitários, que dão continuidade ao movimento iniciado em meados de setembro e têm mantido acesas as manifestações contra o alto custo de vida, a situação da educação pública e as dificuldades para ter acesso à moradia. Além disso, contam com o apoio de outros setores, como o dos agricultores e dos chamados "coletes amarelos".

70.000 AGENTES SÃO MOBILIZADOS DURANTE O DIA DE MANIFESTAÇÃO

Na noite de quarta-feira (4), o ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou a mobilização de 70.000 policiais e gendarmes para o dia de hoje e prometeu uma resposta "extremamente firme" diante de qualquer possível "distúrbio".

Além disso, ele alertou para a necessidade de oferecer uma resposta "firme" diante de qualquer episódio de violência e detalhou em um comunicado que a operação prevê a participação de unidades especializadas, além de drones, helicópteros, brigadas montadas, unidades caninas, 26 veículos blindados Centaure da Gendarmeria e cerca de quinze veículos anfíbios.

O dispositivo acionado inclui 110 unidades móveis e meios especializados para prevenir possíveis confrontos, saques e danos a estabelecimentos e bens públicos. Além disso, as autoridades mantiveram contato com as organizações sindicais e os prefeitos para estabelecer percursos que reduzam os riscos.

A autorização das marchas está condicionada a que seus percursos evitem "zonas sensíveis", incluindo determinados centros urbanos que registraram incidentes no passado, e a que os sindicatos disponham de meios próprios capazes de controlar as concentrações.

Por outro lado, o Ministério do Interior anunciou controles exaustivos em rodovias, vias férreas e estações antes do início das manifestações. O objetivo, de acordo com as diretrizes do ministério, é "garantir o desenrolar pacífico das marchas" e evitar atos violentos nas imediações.

Desde o início do dia, as forças de segurança estaduais permanecem mobilizadas nas proximidades dos locais das manifestações para realizar controles, prevenir incidentes e proteger os participantes.