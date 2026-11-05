Eleições EUA: Democratas prometem ampla investigação sobre Trump e aliados

Também estão entre os alvos os projetos de construção da Casa Branca e a participação da família Trump em negociações envolvendo recursos minerais.

por Estadão Conteúdo
Eleições EUA: Democratas prometem ampla investigação sobre Trump e aliados
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - JACQUELYN MARTIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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Com a conquista da maioria no Congresso, os democratas prometem ampliar a fiscalização do governo do presidente Donald Trump e conduzir uma série de investigações sobre possíveis casos de corrupção, enriquecimento pessoal e conflitos de interesse envolvendo o presidente, seus familiares e aliados. A expectativa é que o partido utilize os poderes de convocação e investigação das comissões parlamentares.

Na Câmara dos Representantes, os democratas pretendem concentrar os trabalhos nos negócios da família Trump, no tratamento dado pelo governo nas investigações sobre Jeffrey Epstein e nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Também estão entre os alvos os projetos de construção da Casa Branca, incluindo o novo salão de festas, e a participação da família Trump em negociações envolvendo recursos minerais.

O líder democrata Hakeem Jeffries, cotado para assumir a presidência da Câmara, também não descartou a possibilidade de iniciar um terceiro processo de impeachment contra o presidente. No Senado, a expectativa é de investigações semelhantes. No Senado, os democratas pretendem investigar os negócios imobiliários e as operações com criptomoedas de Trump, além das ações do ICE e do DOGE e de possíveis restrições no Medicare.

Também estão na mira bancos suspeitos de ignorar alertas sobre as movimentações financeiras de Jeffrey Epstein e empresas farmacêuticas com vínculos com o governo republicano. A ofensiva responde à preocupação dos eleitores com a corrupção e o estado da democracia americana.

Segundo a pesquisa AP Voter Poll, cerca de metade dos entrevistados considerou a corrupção governamental um fator decisivo na escolha de seus representantes. Entre os que apontaram a situação da democracia como principal preocupação do país, 80% votaram em candidatos democratas.

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