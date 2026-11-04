Trump culpa governador do Texas, critica emissora de TV e sinaliza veto a democratas após derrota nas midterms

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de publicações na rede Truth Social na madrugada desta quarta-feira (4), se queixando após a divulgação de resultados que apontam para uma vitória ampla do Partido Democrata nas eleições parlamentares de meio de mandato, as midterms.

Entre os alvos, estão Greg Abbot e a emissora de TV Fox News. "Vou me tornar um comentarista político, bom e ruim, sobre as razões que esses candidatos ganharam e perderam!", disse Trump.

Trump culpa Greg Abbott

Em outra publicação, o presidente culpou o governador do Texas, Greg Abbott, pela derrota para o democrata James Talarico no Estado. "Se ele não tivesse se tornado um RINO (sigla para "republicano apenas no nome", em inglês) nos últimos seis meses da sua vida política, não teria perdido. Ele voltou à fórmula original, e isso não foi bonito", afirmou.

Trump também postou uma foto de um boné vermelho com a palavra "veto" escrita em branco, em referência à promessa de que se tornaria o "senhor Veto" para barrar as iniciativas dos democratas no Congresso, caso os rivais tomassem o controle do Senado e da Câmara.

Em outra publicação, o presidente também criticou comentários feitos pelo ex-prefeito democrata de Nova York Bill de Blasio na Fox News, uma emissora tida como aliada dos republicanos, que também foi alvo das críticas: "por que a Fox News tem o pior prefeito na história da cidade de Nova York ao vivo, falando como um lunático? Ele deixou a cidade em desgraça, com danos incalculáveis, e agora nos diz como comandar a América?".

Ainda de acordo com o presidente, a emissora norte-americana "tem responsabilidade pelas derrotas" republicanas por frequentemente dar espaço para os democratas.

Derrotas de Trump

Filiado ao Partido Republicanos, Donald Trump sofreu uma derrota nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Para a Câmara, já foram eleitos 228 deputados democratas contra 139 dos republicanos. No Senado, o bloco adversário do presidente chegou a pelo menos 54 das 100 cadeiras.



Das 36 eleições para governador já realizadas, já há a confirmação de 33 resultados. Nelas, os democratas passaram a comandar 27 estados, enquanto os republicanos ficaram à frente de apenas 20. As midterms são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que ocorrem no segundo ano após a eleição do presidente e elege governadores, senadores e deputados.

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