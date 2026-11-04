Trump admite que alta de gasolina com guerra no Irã impulsionou derrota republicana em eleições

Em primeira manifestação pública após votação, atribuiu revés à disparada dos preços da gasolina provocada pelo conflito, e não à guerra em si

por Estadão Conteúdo
Trump admite que alta de gasolina com guerra no Irã impulsionou derrota republicana em eleições
Trump disse que poderá se entender com a oposição, "a menos que eles queiram ser destruídos" - MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que as consequências da guerra contra o Irã contribuíram para a derrota republicana nas eleições de meio de mandato, mas disse não se arrepender da ofensiva.

Nesta quarta-feira, 4, em sua primeira manifestação pública após a votação, atribuiu o revés sobretudo à disparada dos preços da gasolina provocada pelo conflito, e não à guerra em si. "Provavelmente essa foi a principal razão. O preço. Não a guerra, o preço", afirmou.

Trump alegou que não teve escolha ao atacar o Irã, citando o risco de o país desenvolver armas nucleares, e disse que já esperava um custo eleitoral. Segundo ele, a ofensiva "valeu a pena" e voltou a alegar que, se seu nome estivesse nas cédulas, os republicanos teriam vencido. O presidente afirmou ainda que o Estreito de Ormuz está aberto, que Washington faz "um ótimo trabalho" no Irã e que a guerra terminará "quando eu quiser que termine".

Com os democratas conquistando o controle da Câmara e do Senado, Trump disse que poderá se entender com a oposição, "a menos que eles queiram ser destruídos". Também advertiu que uma tentativa de impeachment contra ele "destruiria o Partido Democrata".

Segundo projeções da Associated Press (AP), até as 15h30 (de Brasília) desta quarta-feira, os democratas conquistaram 234 cadeiras na Câmara dos Representantes, contra 139 dos republicanos. Para ter maioria simples, eram necessárias 218. A apuração ainda segue para definir as 62 cadeiras restantes. No Senado, os democratas ficaram com 54 assentos, ante 44 dos republicanos - são necessários 51 assentos para assegurar maioria. Dois ainda estão em apuração.

Questionado sobre o futuro do secretário de Guerra, Pete Hegseth Trump afirmou que ele faz "um ótimo trabalho" e que não deseja tirá-lo do cargo. A declaração ocorre após a CBS informar que o presidente consultou assessores sobre uma possível substituição de Hegseth diante da derrota nas urnas.

Sobre a corrida à Casa Branca em 2028, Trump disse não saber quem disputará a indicação republicana, nem se o vice-presidente JD Vance, será candidato. Mais cedo, Vance também havia atribuído o resultado eleitoral à guerra contra o Irã.

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