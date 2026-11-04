"Onda azul" leva democratas ao controle do Congresso e impõe derrota a Trump nos EUA

Partido conquista maioria na Câmara e no Senado, avança em estados tradicionalmente republicanos e registra vitórias históricas para governador

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A oposição democrata conquistou uma vitória expressiva nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira (3), ao assumir o controle da Câmara dos Representantes e do Senado.

O resultado representa um revés para o presidente Donald Trump e muda a correlação de forças no Congresso americano durante os dois últimos anos de seu mandato.

Um balanço geral das eleições estadunidenses

No Senado, o bloco democrata chegou a pelo menos 54 das 100 cadeiras, incluindo dois senadores independentes que se alinham ao partido. Os republicanos somavam 44 vagas no balanço divulgado, com duas disputas ainda sem definição, no Mississippi e no Alaska.

A oposição conquistou pelo menos sete cadeiras que estavam sob controle republicano, em estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina do Norte e Carolina do Sul, representando uma virada.

Na Câmara dos Representantes, os democratas também alcançaram a maioria e registraram ganho de 25 cadeiras no painel de resultados consultado. De acordo com a Associated Press, mais de duas dezenas de distritos passaram do controle republicano para o democrata.

A mudança nas duas Casas amplia o poder de fiscalização da oposição e cria obstáculos à agenda legislativa do governo Trump.

Viradas estaduais e vitórias históricas

A onda azul também chegou às disputas pelos governos estaduais. Das 36 eleições para governador realizadas, 33 resultados já haviam sido confirmados na atualização consultada. No mapa geral dos Estados Unidos, os democratas passaram a comandar 27 estados, enquanto os republicanos ficaram à frente de 20. Três disputas ainda aguardam definição, e o saldo já representa um avanço de quatro governos para os democratas.

Geórgia, Iowa, Texas e Ohio foram os estados em que os democratas conquistaram governos anteriormente ocupados por republicanos. No Texas, Gina Hinojosa derrotou o governador republicano Greg Abbott e se tornou a primeira latina eleita para comandar o estado. Ela é filha de mãe mexicana e representa a volta de uma democrata ao governo texano pela primeira vez desde 1990, quando Ann Richards venceu a eleição.

Na Geórgia, a ex-prefeita de Atlanta Keisha Lance Bottoms venceu o republicano Rick Jackson. A eleição colocou o estado sob o comando de uma mulher pela primeira vez e fez de Bottoms a primeira mulher negra eleita governadora de um estado americano.

O Novo México também teve uma vitória inédita. Deb Haaland, integrante do povo indígena Laguna Pueblo, venceu a disputa e se tornou a primeira mulher indígena eleita governadora nos Estados Unidos.

Disputas pelo Senado também entram para a história

Entre os resultados para o Senado, a vitória de James Talarico no Texas encerrou um intervalo de 38 anos sem a eleição de um democrata para representar o estado na Casa. O último havia sido Lloyd Bentsen, eleito em 1988.

Em New Hampshire, Chris Pappas derrotou o republicano John E. Sununu e se tornou o primeiro homem abertamente gay eleito para o Senado dos Estados Unidos.

Illinois também registrou um marco de representatividade com a vitória de Juliana Stratton. Quando assumir o mandato, ela será a sexta mulher negra a integrar o Senado americano e elevará para três o número de mulheres negras que servirão simultaneamente na Casa.

No Kansas, Adam Hamilton derrotou o republicano Roger Marshall e encerrou uma sequência de 94 anos sem vitórias democratas para o Senado no estado. A última eleição vencida por um democrata havia ocorrido em 1932. Hamilton é pastor de uma grande congregação metodista.

A Carolina do Sul também mudou sua representação no Senado, já que a democrata Annie Andrews derrotou a republicana Darline Graham. A vitória de Andrews encerrou um período iniciado em 1998 sem a eleição de um democrata para o Senado pelo estado. Ela também será a primeira mulher eleita para representar a Carolina do Sul na Casa.

No Michigan, um dos estados-chaves, elegeu o democrata Abdul El-Sayed, se tornando o primeiro senador muçulmano eleito do país.

Apesar do avanço democrata, o resultado das eleições ainda não está totalmente definido. Na última atualização da apuração desta matéria, três disputas para o governo estadual e duas cadeiras no Senado permaneciam sem definição.

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