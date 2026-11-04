Eleições EUA: presidente da Câmara, Mike Johnson, não concorrerá a líder da minoria

Johnson foi eleito para o Congresso pela primeira vez em 2016 e foi eleito presidente da Câmara em 2023, sucedendo o Kevin McCarthy

por Estadão Conteúdo
Eleições EUA: presidente da Câmara, Mike Johnson, não concorrerá a líder da minoria
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson - Reprodução do X / @SpeakerJohnson

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O atual presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse nesta quarta-feira, 4, que não concorrerá a líder da minoria, de acordo com dois assessores do Partido Republicano consultados pelo The Hill, enquanto os conservadores se recuperam de uma derrota eleitoral. Johnson foi eleito para o Congresso pela primeira vez em 2016 e foi eleito presidente da Câmara em 2023, sucedendo Kevin McCarthy.

O republicano número 2 da Câmara, Steve Scalise, concorrerá a líder do Partido Republicano, dizem fonte da Associated Press. Scalise, que representa a Louisiana, é atualmente o líder da maioria na Câmara e provavelmente enfrentará o rival de seu partido Jim Jordan de Ohio, que também está de olho na posição.

Espera-se que os republicanos realizem suas eleições internas na próxima semana.

Em paralelo, com base nos resultados das eleições e nas declarações do líder democrata Hakeem Jeffries, a deputada de Massachusetts Katherine Clark está posicionada para se tornar a próxima líder da Maioria da Câmara.

 

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Imagem de Estadão Conteúdo

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