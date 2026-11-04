Democratas terão que lidar com guerra no Irã e impasses com Trump

Os resultados mostram um governo dividido, com o Congresso pronto para reafirmar seu papel como um poder independente e equivalente

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Os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mas terão que lidar com pautas como o alto custo de vida, os anos finais do presidente Donald Trump na Casa Branca, preços elevados dos combustíveis e alimentos, a guerra no Irã e as preocupações com os rumos do país.

Os resultados mostram um governo dividido, com o Congresso pronto para reafirmar seu papel como um poder independente e equivalente, para desafiar Trump e mudar de rumo após dois anos de controle republicano unificado.

O vice-presidente JD Vance atribuiu as perdas republicanas nas eleições de meio de mandato à guerra no Irã. Trump sugeriu que poderia trabalhar com os democratas, mas também ameaçou usar o poder de veto presidencial para barrar a agenda dos adversários.

Para lidar com os próximos meses, os democratas prometem uma agenda de 100 dias para tentar reduzir os custos dos combustíveis, alimentos e outros produtos, além de projetos de lei para reverter cortes nos programas de saúde Affordable Care Act (Lei de Assistência Acessível) e Medicaid. Eles também prometem melhorar a fiscalização e responsabilização de criminosos.

Do outro lado da Câmara, os republicanos têm poucas chances de aprovar novas medidas partidárias antes do fim da legislatura, apesar da intenção de aproveitar as últimas semanas no poder. Também existe a possibilidade de Trump indicar outro juiz para a Suprema Corte, mas nenhum magistrado sinalizou que pretende deixar o cargo.

Além disso, o Congresso precisa aprovar o orçamento para evitar uma paralisação do governo federal. Nas próximas semanas, os partidos devem definir suas lideranças e a Câmara dos Representantes deve também eleger um presidente no início do novo Congresso.



Líder iraniano se manifesta

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse que o "processo de colapso" dos EUA acelerou e que a situação no Golfo Pérsico, particularmente no Estreito de Ormuz, desfez "o mito da invencibilidade" americana, em publicação no X nesta quarta-feira, 4.

"Hoje, o declínio do poder e da hegemonia dos Estados Unidos sofreu uma queda irreversível em ambas as dimensões de seu poder", disse referindo-se aos poderes militar e internacional.

Khamenei, contudo, se mostrou cético sobre uma mudança de postura do governo americano.

"Se ainda houver aqueles que alimentam a mais leve esperança de que o sistema hegemônico possa mudar de comportamento ou de que mudanças em seus partidos políticos possam trazer transformações ou de que, ao fazer concessões aos EUA, eles possam persuadi-lo a abandonar sua hostilidade, estão gravemente enganados", disse no registro no X.