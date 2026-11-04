Bolsas da Europa sobem com bancos e energia limpa após democratas vencerem nos EUA

Ações de bancos e energia limpa lideraram os ganhos, enquanto investidores acompanhavam balanços e aguardavam dados de inflação da zona do euro

por Estadão Conteúdo
Bolsas da Europa sobem com bancos e energia limpa após democratas vencerem nos EUA
Resultado das eleições nos EUA impulsiona bolsas europeias - DIVULGAÇÃO

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As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de bancos e de energia limpa, após os democratas conquistarem o controle de ambas as casas do Congresso nas eleições legislativas dos EUA.

O resultado foi interpretado como uma reprimenda à gestão republicana e tende a abrir um período de maior resistência do Congresso às iniciativas do presidente dos EUA, Donald Trump. Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,93%, a 651,64 pontos.

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Bancos e empresas de energia limpa lideram ganhos

O subíndice de bancos tinha robusta alta de 3,3% no mesmo horário. Já papéis de energia limpa - que vinham sendo pressionados por políticas associadas ao governo Trump - lideravam os ganhos, com Vestas (+3,8%), Orsted (+7%) e Nordex (+5) entre os destaques.

Na temporada de balanços, a Novo Nordisk subia 4,3% após a fabricante do Wegovy divulgar lucro operacional ajustado do terceiro trimestre acima das expectativas e elevar projeções anuais de vendas e de lucro.

PMI da zona do euro indica expansão da atividade econômica

No noticiário macroeconômico, o PMI composto da zona do euro caiu para 51,4 em outubro, abaixo da estimativa inicial, mas permaneceu acima de 50, nível que indica expansão da atividade. Logo mais, será divulgada a leitura preliminar da inflação ao consumidor do bloco referente a outubro.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,79%, a de Paris avançava 1,06% e a de Frankfurt ganhava 1,12%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,88%, 2,17% e 2,19%, respectivamente.

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