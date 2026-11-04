Após investir R$ 2 bi nos republicanos, Elon Musk faz piada da derrota avassaladora do partido

‘Meus lasers espaciais que interferem em eleições não funcionaram desta vez’, escreveu o aliado de Trump em postagem nas redes sociais

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O bilionário Elon Musk fez piada com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, depois de destinar o equivalente a R$ 2 bilhões para ajudar candidatos do partido conservador. Os democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, o que dificulta o fim do mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Parece que meus raios laser espaciais de interferência eleitoral não funcionaram desta vez", escreveu Musk no X.

Musk financiou a campanha republicana com quase 500 milhões de dólares. O valor o tornou o maior doador individual em um ciclo de eleições federais desde que, em 2010, foi permitido o gasto ilimitado em campanhas, segundo a organização OpenSecrets.

Boa parte do valor, 158 milhões de dólares, foi destinada a apoiar Ken Paxton, o candidato republicano ao Senado pelo Texas.

O democrata James Talarico derrotou Paxton, um aliado próximo de Trump, e se tornou o primeiro democrata a vencer uma disputa pelo Senado no Texas desde 1994.

"Nesta disputa, enfrentamos nossos próprios Golias. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo e todo o aparato de Washington", celebrou Talarico.

O golpe foi duplo neste bastião republicano, onde a democrata Gina Hinojosa, de ascendência mexicana, derrotou o governador republicano Greg Abbott.

Os dois democratas atacaram a expansão dos centros de dados de inteligência artificial no Estado, onde Musk instalou as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

O avanço dos centros de dados preocupa os texanos, devido ao possível aumento das contas de luz, do consumo de água e da sobrecarga da rede elétrica.

Com a reviravolta no Congresso, Musk expressou inquietação com um possível freio à expansão destas infraestruturas. "Os centros de dados no espaço parecem bastante atraentes neste momento", comentou em sua rede social.

