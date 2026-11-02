Copilota brasileira de 20 anos está entre as vítimas de queda de jato nos Estados Unidos

A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, segundo a Administração Federal de Aviação

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A brasileira Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, foi identificada como a copilota do jato particular que caiu no domingo (1º), no condado de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. A confirmação foi feita pela mãe da jovem ao jornal norte-americano New York Post. A família é brasileira, mas residia nos Estados Unidos.

De acordo com o New York Post, Nathalia conquistou a licença de piloto privado aos 17 anos, quando ainda estava no ensino médio. Depois, estudou aviação na Flórida e planejava avançar na carreira para se tornar piloto comercial.

Nathalia compartilhava vídeos de voos e momentos da rotina como piloto em seu perfil no TikTok. Ela também costumava registrar viagens e momentos pessoais, incluindo imagens em que aparece na cabine de uma aeronave ao lado do namorado.

A identificação foi divulgada enquanto as autoridades norte-americanas investigam o acidente com o Learjet 60, que deixou nove mortos. Até o momento, não foi apresentada oficialmente a relação completa das vítimas.

O acidente



O jato executivo Learjet 60 caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, no sul da Flórida, no domingo (1º). A aeronave havia partido do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, segundo informações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A queda provocou a morte de nove pessoas. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas, e as autoridades não divulgaram informações conclusivas sobre o que provocou a ocorrência.

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