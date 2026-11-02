Copilota brasileira de 20 anos está entre as vítimas de queda de jato nos Estados Unidos

A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, segundo a Administração Federal de Aviação

por JC
Copilota brasileira de 20 anos está entre as vítimas de queda de jato nos Estados Unidos
Copilota de jato que caiu nos EUA é identificada como brasileira de 20 anos - Reprodução/Threads

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A brasileira Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, foi identificada como a copilota do jato particular que caiu no domingo (1º), no condado de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. A confirmação foi feita pela mãe da jovem ao jornal norte-americano New York Post. A família é brasileira, mas residia nos Estados Unidos.

De acordo com o New York Post, Nathalia conquistou a licença de piloto privado aos 17 anos, quando ainda estava no ensino médio. Depois, estudou aviação na Flórida e planejava avançar na carreira para se tornar piloto comercial.

Nathalia compartilhava vídeos de voos e momentos da rotina como piloto em seu perfil no TikTok. Ela também costumava registrar viagens e momentos pessoais, incluindo imagens em que aparece na cabine de uma aeronave ao lado do namorado.

A identificação foi divulgada enquanto as autoridades norte-americanas investigam o acidente com o Learjet 60, que deixou nove mortos. Até o momento, não foi apresentada oficialmente a relação completa das vítimas.

O acidente

O jato executivo Learjet 60 caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, no sul da Flórida, no domingo (1º). A aeronave havia partido do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, segundo informações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A queda provocou a morte de nove pessoas. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas, e as autoridades não divulgaram informações conclusivas sobre o que provocou a ocorrência.

 

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.