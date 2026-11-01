Nove pessoas morrem após queda de avião em bairro residencial de Palm Beach, na Flórida

Aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração de Aviação

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Um jato executivo com nove pessoas a bordo mergulhou de nariz em um bairro do sul da Flórida neste domingo, 1º de novembro, e se transformou em uma gigantesca bola de fogo que pareceu passar bem perto das casas antes de cair perto de uma via movimentada, criando uma enorme cratera em chamas no asfalto.

Não se soube imediatamente se alguém a bordo do Learjet 60 ou no solo, no bairro do condado de Palm Beach, ficou ferido ou morreu.

A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). As autoridades não informaram imediatamente o que causou a queda do jato nem quem estava a bordo.

Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não pôde fornecer detalhes imediatamente sobre quem estava a bordo do voo.

"Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse ele. Ele informou que o número de cauda da aeronave era N722BD.

Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento aterrorizante em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto da rodovia e explodir. Chamas tremeluziam ao redor de pedaços de pavimento que se espalhavam pela cratera, enquanto as pessoas se aglomeravam, expressando choque pelo fato de a aeronave ter caído a apenas pés de distância de casas e a apenas polegadas de veículos que passavam. Uma espessa fumaça preta envolveu o local do acidente.

Não ficou claro se o acidente causou algum dano às casas.

O acidente ocorreu próximo à Military Trail e à 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach fechou as vias em ambas as direções e pediu aos motoristas que evitassem a área. Bombeiros e outras equipes de emergência correram para o local.

Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente. As circunstâncias do acidente continuavam sob investigação.

*Com informações da Associated Press (AP).