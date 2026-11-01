Nove palestinos morreram em ataques israelenses contra Gaza, apesar do cessar-fogo

O Ministério da Saúde de Gaza elevou na sexta-feira para 74.594 o número de palestinos mortos e para 175.834 o de feridos desde o início da guerra

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Pelo menos nove pessoas morreram e várias outras ficaram feridas neste domingo, 1º de novembro, em ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo formalmente em vigor há mais de um ano.

Cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um ataque israelense contra um posto da Polícia de Mauasi, em Jan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, segundo fontes locais citadas pelo jornal palestino "Filastín".

O Ministério do Interior do governo de Gaza, controlado pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), denunciou um ataque contra um grupo de policiais que "desempenhava suas funções". Os mortos são Muhamad Zakaria Shaker al Yamal, Bassam Naaman Murad Miqdad, Muhamad Amin Mahmud al Nims, Shaher Muhamad Ahmidan Zaarab e Muhamad Alí Husein Abú Shaar.

Por outro lado, um homem identificado como Ibrahim Adel Said faleceu em um hospital neste domingo devido à gravidade dos ferimentos a bala sofridos na última sexta-feira na localidade de Al Masdar, durante uma incursão israelense.

Mais três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas, algumas em estado crítico, em um bombardeio de artilharia na região oeste da Cidade de Gaza. Também foram relatados ataques com artilharia e tanques em vários pontos do enclave palestino.

O Ministério da Saúde de Gaza elevou nesta sexta-feira para 74 594 o número de palestinos mortos e para 175.834 o de feridos desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Além disso, foi informado que - desse total - 1.580 pessoas morreram e 5.711 ficaram feridas somente desde o início do cessar-fogo assinado em outubro de 2025.