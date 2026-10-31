A publicação retoma o interesse do presidente em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 31, na Truth Social uma imagem manipulada que retrata o território da Groenlândia transformado em uma gigante pista de pouso militar com aviões de guerra e uma bandeira norte-americana fincada.

Trump compartilha montagem que mostra a Groenlândia como base militar dos EUA - Reprodução/ Truth Social

A imagem traz a inscrição "Welcome to Greenland", que significa "bem-vindo à Groenlândia" sobreposta ao mapa do território autônomo dinamarquês no Ártico.

A publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca.





Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo