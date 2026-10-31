Marco Rubio nega que EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil

O secretário afirmou que o país norte-americano não esteve envolvido diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos pelo senador

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, que o país não facilitou a fuga do senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL).

"Não facilitamos nada. Soubemos que ele chegou aos EUA, ele já tinha um visto garantido e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse, mas não estávamos envolvidos em nenhum dos arranjos para ele sair do País", afirmou Rubio, durante entrevista coletiva em Atlanta, onde foi realizado o encontro do G20.

O secretário também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio, mas que o presidente norte-americano, Donald Trump, havia deixado claro que, se ele chegasse a uma alfândega dos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias para entrar no país".

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