Paris decreta toque de recolher em duas áreas da cidade diante de novos protestos

A ordem da Prefeitura é nas áreas da Praça da República e Châtelet-Les Halles das 23h às 6h de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Autoridades policiais da França decretaram toque de recolher em duas áreas da capital, Paris, em antecipação aos novos protestos deste fim de semana, que contarão com um reforço policial especial, coincidindo também com as comemorações do Halloween.

Mais especificamente, a Prefeitura decretou toque de recolher das 23h às 6h nas áreas da Praça da República e Châtelet-Les Halles durante as noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira.

As autoridades destacaram que, no contexto das manifestações contra o aumento do custo de vida e das comemorações do Halloween, as medidas para manter a ordem continuam sendo necessárias e "são justificadas pela existência de perturbações da ordem pública".

Além disso, a Prefeitura de Polícia de Paris rejeitou o trajeto proposto pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) e pelos "coletes amarelos" para as manifestações deste sábado e propôs uma alternativa entre a Porte de Bagnolet e a Porte de Charenton, na zona leste da capital, com partida prevista para as 14h.

Por sua vez, o ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, na véspera das novas manifestações, insistiu em uma circular aos promotores sobre a necessidade de "manter uma resposta penal firme e rápida" diante do "risco significativo" de que sejam cometidos "atos violentos em 31 de outubro de 2026, especialmente durante a noite".

Darmanin voltou a destacar que as autoridades estão de olho nas redes sociais, diante da possível convocação para atos violentos. "As provocações públicas à violência, especialmente nas redes sociais, devem ser objeto de vigilância especial no tratamento judicial, recorrendo aos mecanismos de proibição de acesso às redes sociais", indicou ele em uma mensagem aos promotores, divulgada pelo jornal 'Le Figaro'.

Dessa forma, ele ressalta que os autores identificados de atos de violência contra as forças de segurança, danos a prédios públicos, incêndios ou saques "serão levados à justiça ao término de sua detenção policial e processados por meio do procedimento de comparecimento imediato", e acrescenta que os menores "serão processados com a mesma exigência de rapidez e firmeza nos casos mais graves".

33 DOS DETIDOS ENCONTRAM-SE EM PRISÃO PREVENTIVA

A Polícia Nacional da França informou ainda nesta sexta-feira que 33 dos detidos no último fim de semana por atos de violência e saques no contexto dos protestos populares encontram-se em prisão preventiva, antes de mais um fim de semana em que as forças de segurança se preparam para mobilizações em massa.

Conforme detalhado em um comunicado, vários dos detidos no último dia 24 de outubro já compareceram perante a Justiça em Marselha ou Bayona, entre outras cidades.

Especificamente, 18 pessoas foram detidas enquanto saqueavam dois estabelecimentos em Marselha; delas, quatro foram encaminhadas à prisão após serem apresentadas à justiça, enquanto as demais permaneceram em liberdade sob supervisão judicial.

Em Toulon, na região da Provença-Alpes-Costa Azul, 22 pessoas foram colocadas em prisão preventiva em conexão com confrontos violentos com policiais, tendo sido prorrogadas as detenções de dez delas.

Enquanto isso, em Bayona, um homem que lançou gás lacrimogêneo e objetos contundentes contra os policiais, além de agredir um deles, já foi condenado a seis meses de prisão e encontra-se detido.

No departamento de Drôme, 18 pessoas foram colocadas em prisão preventiva por posse de equipamentos proibidos, incluindo facas, ácido clorídrico, lançadores de projéteis metálicos e fogos de artifício.

O Ministério do Interior informou que 1.314 pessoas foram detidas durante os protestos sociais em massa do último sábado, embora o número tenha diminuído em relação às 2.628 detenções registradas no sábado, 17 de outubro, e o número de distúrbios e incidentes violentos tenha sido significativamente menor.