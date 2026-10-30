Milhares de pessoas voltam às ruas na Itália para protestar contra o governo em meio a uma greve geral

As principais manifestações desta sexta-feira (30) foram convocadas em cidades como Roma, a capital, bem como Milão, Nápoles e Turim

Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas nesta sexta-feira, 30, em toda a Itália para protestar contra o governo da primeira-ministra, Giorgia Meloni, em plena greve geral, convocada no âmbito dos protestos que vêm se repetindo em vários países da Europa e que, no caso italiano, eclodiram em meados de outubro e são liderados por estudantes e trabalhadores

As principais manifestações foram convocadas em cidades como Roma, a capital, bem como Milão, Nápoles e Turim, onde estudantes do ensino médio e universitários aderiram tanto nessas cidades quanto em mais de 50 outras, atendendo à convocação da União Sindical de Base (USB), que instou a população a aderir à greve para protestar contra o alto custo de vida e os gastos com defesa.

O próprio sindicato estima que já sejam cerca de um milhão as pessoas que teriam se juntado aos protestos ao longo do dia, embora, até o momento, nem o governo nem a polícia tenham divulgado dados a esse respeito.

As forças de segurança mobilizaram um grande contingente em todo o país para fazer face a possíveis atos de violência, após os graves distúrbios registrados há duas semanas, quando mais de 200 policiais ficaram feridos somente em Milão.

Assim, foi informado que ocorreram confrontos na Praça Castello, em Turim, onde os manifestantes avançaram contra os policiais e lançaram ovos e garrafas de plástico e de vidro, o que levou os agentes a utilizar canhões de água.

Além disso, cerca de dez policiais ficaram feridos durante os protestos em Vicenza, na região do Vêneto, enquanto cerca de 25 mil pessoas estão se manifestando em Milão, segundo informações da agência de notícias Adnkronos.

Os protestos ocorrem em um contexto de crescente pressão econômica sobre as famílias italianas, especialmente entre as de renda baixa e média, afetadas pela inflação, pelo aumento dos preços da gasolina e do diesel e pela estagnação dos salários; situação à qual se soma a dificuldade de acesso a moradias a preços acessíveis nos principais centros urbanos do país.