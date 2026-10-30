Leão XIV torna-se o primeiro papa a votar em uma eleição geral nos Estados Unidos

A Santa Sé destacou que a decisão está alinhada à sua convicção de longa data sobre a importância da participação cívica

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Leão XIV tornou-se o primeiro papa a votar em uma eleição geral nos Estados Unidos, ao enviar seu voto pelo correio em uma disputa que definirá os rumos políticos do país enquanto a era Trump caminha lentamente para o fim.

O Vaticano confirmou nesta sexta-feira, 30, que o pontífice, nascido em Chicago, enviou seu voto pelo correio na cidade, antes das eleições de meio de mandato (midterms), marcadas para 3 de novembro. A Santa Sé destacou que a decisão está alinhada à sua convicção de longa data sobre a importância da participação cívica.

Leão, cujo nome de batismo é Robert Prevost, "exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos" e fez isso "sempre que esteve apto a fazê-lo", informou o serviço de imprensa da Santa Sé.

O comunicado acrescentou que o pontífice também votou durante o período em que viveu no Peru, sempre que esteve habilitado. Leão morou no país por mais de 20 anos, onde atuou como padre missionário e bispo.

"O Santo Padre expressa sua convicção no direito e no dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos", acrescentou a nota. Leão tem cidadania americana e peruana e também é chefe de Estado de um país estrangeiro, a Santa Sé. A Cidade-Estado do Vaticano é uma monarquia absoluta, sem eleições políticas.

A legislação federal dos Estados Unidos permite que cidadãos residentes no exterior, inclusive aqueles que trabalham para governos estrangeiros, votem por meio de cédulas de votação à distância. Americanos que trabalham para governos estrangeiros não correm automaticamente o risco de perder a cidadania americana.

No entanto, o Departamento de Estado dos EUA informa em seu site que pode "analisar ativamente" a situação de cidadania de americanos que "atuem como chefes de Estado, chefes de governo ou ministros das Relações Exteriores de países estrangeiros".

Na eleição deste ano, os eleitores de Illinois decidirão se o governador JB Pritzker será reeleito para um terceiro mandato. Também escolherão um novo senador para ocupar a cadeira deixada em aberto pela aposentadoria do democrata Dick Durbin, católico e integrante histórico do Senado. Não há consultas populares estaduais incluídas na cédula eleitoral de Illinois.

O presidente Donald Trump não disputa nenhum cargo nesta eleição, mas intensificou a campanha para tentar preservar o controle republicano da Câmara dos Representantes e do Senado nos dois últimos anos de seu segundo mandato.

O voto de Leão foi divulgado inicialmente pelo jornal Chicago Sun-Times, que citou o chefe de gabinete do escritório eleitoral do condado de Will. Segundo ele, o papa, registrado em um endereço na cidade de New Lenox, solicitou uma cédula para votação pelo correio em 3 de outubro.

O pedido foi feito apenas dez dias antes de Leão passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno do pulmão direito. O pontífice vem retomando gradualmente suas atividades no Vaticano desde que recebeu alta hospitalar, em 17 de outubro.

Desde que assumiu o papado, Leão tem sido alvo de críticas de Trump por condenar reiteradamente a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã e defender um tratamento digno aos imigrantes.

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