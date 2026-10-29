Netanyahu vence em cadeiras, mas fica sem maioria e oposição negocia governo em Israel

Likud conquista 27 das 120 vagas do Parlamento, mas bloco do premiê soma 53 assentos; oposição tenta formar coalizão com apoio de partidos árabes

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, terminou as eleições legislativas com o partido mais votado em número de cadeiras, mas sem apoio suficiente para garantir a maioria no Parlamento. O Likud conquistou 27 das 120 vagas do Knesset, enquanto o bloco governista ficou com 53 assentos, oito a menos que os 61 necessários para formar um governo.

A oposição elegeu 48 parlamentares, e os partidos árabes, outros 19. O resultado ainda é provisório, com certificação oficial prevista para 4 de novembro. Diante do impasse, lideranças oposicionistas começaram a negociar uma alternativa ao governo de Netanyahu.

Nesta quinta-feira (29), Gadi Eisenkot, cujo partido Yashar conquistou 21 cadeiras, reuniu-se com o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, do Beyahad, que elegeu 12 parlamentares. Os dois afirmaram ter discutido formas de estabelecer uma nova administração, mas ainda não anunciaram um acordo de coalizão.

Partidos árabes são decisivos nas negociações

A formação de uma maioria contrária a Netanyahu depende, matematicamente, dos partidos árabes, que somam 19 cadeiras. A possibilidade de aliança, porém, enfrenta resistência de parte da oposição. Eisenkot e Bennett fizeram campanha contra a participação dessas legendas em um eventual governo.

O líder do partido Democratas, Yair Golan, que conquistou oito cadeiras, defendeu publicamente a aproximação com os partidos árabes e se reuniu com Mansour Abbas, do Ra'am. Outra possibilidade seria obter apoio parlamentar dessas siglas sem incluí-las formalmente na coalizão.

A eleição também foi marcada por acusações de fraude e suspeitas de interferência estrangeira. As denúncias levantadas por Netanyahu e seus aliados não foram acompanhadas de provas de fraude generalizada. A polícia israelense afirmou não ter elementos que sustentassem a alegação de que o pleito havia sido roubado, enquanto o Qatar negou envolvimento na votação.

Quais os próximos passos

Após a confirmação dos resultados, prevista para 4 de novembro, o presidente Isaac Herzog deverá consultar as lideranças partidárias e indicar quem terá a primeira oportunidade de formar governo. A posse dos novos parlamentares está prevista para 10 de novembro.

Netanyahu permanecerá como primeiro-ministro enquanto as negociações estiverem em andamento. Se as tentativas de formar uma coalizão fracassarem, Israel poderá realizar novas eleições no início de 2027.

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