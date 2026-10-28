Presidente de Israel pede "mente aberta" para formar um governo e evitar novas eleições

O presidente de Israel, Isaac Herzog, pediu nesta quarta-feira, 28, que os diversos blocos e partidos políticos de Israel se apresentem com "mente aberta" para chegar a um acordo sobre a formação do governo e evitar uma nova eleição, após uma votação em que o Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, saiu vitorioso, mas cujo bloco está longe da maioria de 61 cadeiras.

"Há algo que deve ficar claro, e eu já disse isso antes das eleições: devemos fazer todo o possível, sobretudo depois do que aconteceu ontem, para evitar novas eleições", afirmou em declarações divulgadas por seu gabinete, após ressaltar que os partidos políticos devem participar da rodada de negociações "com a mente aberta".

De qualquer forma, Herzog destacou a participação maciça dos israelenses nas eleições, enfatizando a "impressionante" afluência às urnas. "É um motivo de orgulho para a sociedade israelense, e foi extraordinário constatar o quão arraigado está o desejo de democracia em Israel", acrescentou.

Sobre os próximos passos a serem dados, o presidente israelense sinalizou que receberá os resultados oficiais na próxima semana das mãos das autoridades eleitorais. "A partir daí, darei início ao processo de consultas, ouvindo cada uma das facções, fazendo perguntas e mantendo debates", explicou.

Netanyahu venceu as eleições desta terça-feira em Israel, embora a formação do Executivo dependa dos acordos que forem firmados com outros partidos, ponto em que as formações árabes Lista Conjunta e Lista Árabe Unida (Raam), que já se mostraram abertas a acordos com a coalizão liderada pelo ex-chefe do Estado-Maior, Gadi Eisenkot, para destituir o atual primeiro-ministro.