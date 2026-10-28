Colisão entre trens de alta velocidade deixa dezenas de mortos e feridos na Espanha

Composições faziam o trajeto entre Madri e Sevilha, na região de Toledo; governo confirma a morte de dezenas de pessoas e outras são socorridas

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Dezenas de pessoas morreram e outras ficaram feridas após a colisão entre dois trens nesta quarta-feira (28), em Urda, na região de Toledo, na Espanha. O acidente envolveu uma composição da empresa pública Renfe e outra da companhia Iryo, que faziam o trajeto entre Madri e Sevilha.

Segundo informações do jornal espanhol RTVE, 64 óbitos já haviam sido confirmados por volta das 13h50 no horário local, correspondente às 10h no horário de Brasília. as equipes de emergência continuam os trabalhos de resgate, e o número de vítimas pode aumentar.

O acidente ocorreu pouco antes das 9h, no horário local, no quilômetro 118 da linha ferroviária. O trem da Renfe havia partido da estação de Atocha, em Madri, por volta das 8h, com chegada prevista à estação de Santa Justa, em Sevilha, às 10h39. Já a composição da Iryo saiu às 7h54 e tinha previsão de chegar ao destino às 10h46.

Dezenas de feridos foram atendidos

De acordo com o presidente de Castela-Mancha, Emiliano García-Page, os trabalhos de resgate enfrentam dificuldades devido aos destroços dos trens. Em declarações à imprensa no local do acidente, ele informou que havia cerca de 30 feridos leves e aproximadamente 50 pessoas com diferentes níveis de gravidade. Outros passageiros estavam em estado muito grave.

A Delegação do Governo em Castela-Mancha informou que o trem da Renfe transportava 393 passageiros, enquanto a composição da Iryo levava 147 pessoas.

Todos os feridos foram retirados do local e encaminhados para atendimento médico. Os corpos das vítimas estão sendo levados ao Instituto de Medicina Legal de Toledo. Três pontos de atendimento às famílias foram montados nas cidades de Sevilha, Madri e Toledo.

Através de suas redes sociais, o presidente espanhol Pedro Sánchez prestou solidariedade às vítimas e às famílias:

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

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