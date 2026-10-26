NASA alerta que corrida para voltar à Lua será "acirrada": "A China pode chegar à superfície lunar em 3 anos"

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Com lançamento previsto para 2027, a agência espacial norte-americana enviará na Artemis III três astronautas da NASA e um astronauta da ESA

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A NASA afirmou que atualmente está "totalmente imersa em uma nova corrida espacial" e alertou que a disputa pela volta à Lua será "acirrada".

"A China em breve terá foguetes reutilizáveis, conta com naves espaciais, módulos de pouso e uma infraestrutura para uma arquitetura de lançamento duplo, com a qual poderá levar seus astronautas à superfície lunar nos próximos três anos", afirmou o administrador da NASA, Jared Isaacman, durante a apresentação dos últimos avanços da missão Artemis.

Apesar de décadas de avanços tecnológicos "extraordinários", o chefe da agência espacial norte-americana alertou que a corrida para voltar à Lua "será muito mais acirrada do que jamais deveria ter sido".

Antes que os astronautas retornem à superfície lunar, a NASA realizará uma das missões de teste "mais ambiciosas e complexas" da história da agência.

Assim, com lançamento previsto para 2027, a Artemis III enviará os astronautas da NASA Randy Bresnik, Frank Rubio e Andre Douglas, juntamente com o astronauta da ESA Luca Parmitano, a bordo da nave espacial Orion à órbita terrestre baixa para realizar uma série de demonstrações com versões de teste dos sistemas de pouso tripulados que estão sendo desenvolvidos pelas empresas Blue Origin e SpaceX.

Durante a missão, que terá duração de 14 dias, as tripulações e os controladores de voo praticarão os procedimentos de aproximação, acoplamento, habitabilidade e operação que serão essenciais quando os astronautas da Artemis começarem a pousar perto do Polo Sul da Lua em 2028. A missão foi projetada para reduzir riscos, validar o hardware e adquirir experiência operacional antes que a NASA tente uma aterrissagem tripulada na Lua.

A NASA lançará três naves espaciais em três foguetes diferentes e testará seu funcionamento conjunto, algo que nunca havia sido tentado antes. "Cada lição que aprendermos aqui nos aproxima mais do pouso na Lua em 2028", declararam representantes da agência.

MÓDULO DE POUSO LUNAR DA BLUE ORIGIN

As missões Artemis anteriores utilizaram exclusivamente o foguete SLS (Space Launch System) da NASA e a espaçonave Orion. A Artemis III incluirá três naves espaciais independentes que serão lançadas em três foguetes pesados diferentes em um período de tempo relativamente curto.

A missão começa com o lançamento, pela Blue Origin, de uma versão de teste de seu módulo de pouso Blue Moon Mark 2 para uma órbita terrestre baixa circular. A espaçonave pode permanecer em órbita por até 30 dias, o que proporciona flexibilidade no cronograma.

Após o lançamento, a Orion entrará inicialmente em uma órbita elíptica terrestre. Ela utilizará seu módulo de serviço para realizar uma série de manobras que lhe permitirão transitar para uma órbita circular para sua estabilização térmica, antes de se preparar gradualmente para o encontro com o módulo de pouso Blue Moon. Como cada espaçonave opera em regimes orbitais ligeiramente diferentes, otimizados para os requisitos de sua missão, a Artemis III requer uma sequência cuidadosamente coreografada de manobras orbitais e operações de aproximação ao longo do voo.

OS PRIMEIROS DIAS DE VOO

Durante os dois primeiros dias de voo, a tripulação verificará os sistemas da Orion, se preparará para as operações de proximidade e se posicionará gradualmente para o primeiro objetivo importante da missão: o encontro e a acoplagem com o veículo de teste Blue Moon.

Uma vez acoplados, os astronautas passarão aproximadamente dois dias realizando avaliações a bordo do módulo de teste Blue Moon. Os membros da tripulação abrirão a escotilha e entrarão na nave, o que lhes permitirá avaliar em primeira mão o ambiente da cabine, os controles e os sistemas de suporte à vida. As equipes verificarão a capacidade da nave de manter a atmosfera e a pressão adequadas.

Quando a cápsula Orion se desacoplar, a NASA terá concluído sua primeira avaliação de um módulo de pouso lunar comercial tripulado, coletando dados sobre os sistemas da espaçonave, as operações da tripulação e a interoperabilidade da espaçonave - algo que não é possível em terra.

DEMONSTRAÇÃO DE ACOPLAMENTO DA STARSHIP

Após concluir as operações com o módulo de pouso da Blue Origin, a Orion se desacoplará e se reposicionará para dar suporte à próxima fase da missão: uma segunda operação de aproximação.

A SpaceX lançará um protótipo de teste da Starship versão 3 da Flórida. Como a Starship foi projetada para uma vida útil em órbita muito mais curta do que o módulo de pouso da Blue Origin, o lançamento ocorrerá mais tarde na missão, o que permitirá à NASA coordenar com eficiência as duas demonstrações de acoplamento.

A Starship entrará em uma órbita baixa, otimizada para cobertura de comunicações, e levará um sistema de acoplamento adicional montado em sua extremidade dianteira.

A cápsula Orion se acoplará à nave espacial durante um teste que deve durar até duas horas. A tripulação não entrará na Starship durante esse teste.

A Orion se conectará a uma porta próxima à cabine da tripulação da Blue Moon e, posteriormente, alinhará seu sistema de acoplamento dianteiro com o da proa da Starship. Testar ambas as abordagens durante a mesma missão oferece à NASA a oportunidade de avaliar diferentes conceitos operacionais e, ao mesmo tempo, coletar dados valiosos de engenharia.

Após o término da demonstração da Starship, a Orion e sua tripulação terão até cinco dias adicionais em órbita antes de iniciar os preparativos para a viagem de volta à Terra.

A NASA planeja aproveitar esse tempo para concluir diversos objetivos de teste que servirão de base para futuras missões Artemis, incluindo avaliações adicionais dos trajes do Sistema de Sobrevivência da Tripulação da Orion, testes de sensores de acoplamento, medições acústicas e térmicas, avaliações de fatores humanos e uma série de demonstrações científicas e tecnológicas.

ESTUDOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A MISSÃO

A tripulação também realizará um estudo de prova de conceito para examinar como os astronautas poderiam realizar avaliações relacionadas à saúde quando não puderem se comunicar diretamente com o centro de controle da missão - uma capacidade importante para futuras expedições à superfície lunar e outras missões mais distantes da Terra.

A NASA também planeja realizar um experimento de biologia celular durante a missão, enquanto os pesquisadores aproveitarão o voo para testar conceitos para o retorno de amostras lunares à Terra. As equipes avaliarão como futuras amostras poderiam ser transportadas, recebidas e transferidas para instalações de conservação após o pouso, ao mesmo tempo em que realizarão avaliações do ambiente da Orion para compreender melhor as possíveis considerações sobre contaminação para futuras missões lunares.

A missão também incluirá observações da Terra e do Sol que ajudarão os astronautas a continuar desenvolvendo habilidades de observação essenciais, aproveitando a perspectiva orbital única da nave. Além disso, sementes de plantas serão transportadas a bordo da Orion, o que proporcionará oportunidades para estudos científicos e divulgação educacional após a missão.

Quando estiver pronta, a Orion iniciará a fase de retorno e a tripulação configurará a cabine para a reentrada e o pouso na água, que ocorrerá no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia. O pessoal da NASA e da Marinha dos Estados Unidos será responsável pela recuperação da nave Orion e de sua tripulação.